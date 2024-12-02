«Молочные короли» готовят секретный пакт после ультиматума от Куйвашева. Скрин

В Свердловской области готовят соглашение после скачка цен на молоко

02 декабря 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

В молочной отрасли сложился кризис, какого не было 20 лет — дефицит сырья Фото: Анна Майорова © URA.RU Ультиматум свердловского губернатора Евгения Куйвашева аграриям предварялся и имеет следствием большую кулуарную интригу, полупубличный конфликт между животноводами и производителями молочной продукции. В распоряжении URA.RU оказалось важное письмо, в котором главу региона и его ближайшее окружение могли дезинформировать — чтобы устроить передел на рынке. Сейчас бизнесмены, защищая собственные интересы, готовят пакт. Хотя профильный бизнес уже несколько месяцев фиксирует едва ли не сильнейший за 20 лет кризис в «молочке», а обычные свердловчане страдают в магазинах, по-настоящему широко обсуждать тему начали 12 ноября — после выступления Куйвашева перед депутатами заксобрания. Он, отвечая на вопрос о мерах поддержки для сельхозтоваропроизводителей, упрекнул их в создании дефицита сырья в регионе. И поставил условие: дополнительная многомиллионная (около 500 млн) поддержка будет выделена из бюджета лишь тем животноводам, кто продает молоко только в Свердловской области. Новость по теме Куйвашев поставил встречное условие фермерам, напомнившим ему про невыполненное обещание За несколько недель до этого — 25 сентября — первый замгубернатора Алексей Шмыков получил от «Союза предприятий молочной промышленности» (СПМП) письмо, в котором напоминалось, что сегодня производящие молоко агрофирмы получают субсидию в размере 3200-3712 рублей за тонну. При этом в 2023—2024 годах животноводы-получатели этой субсидии прибегли к порочной практике — стали возить молоко в другие регионы, в которых к тому же аналогичные меры поддержки отсутствуют. В результате объем недополученного Свердловской областью молока — порядка 180 тысяч тонн в год (6,5 млрд), из него можно было сделать продукции на 10-12 млрд рублей и получить дополнительно 300-350 млн рублей налогов в областной бюджет. К тому же у предприятий-переработчиков есть все возможности, чтобы переработать все произведенное в Свердловской области сырое молоко. Поэтому Шмыкова попросили исключить из списка получателей субсидий и дотаций сельхозтоваропроизводителей, которые вывозят молоко в другие субъекты РФ. Со своей стороны предприятия, на долю которых приходится более чем 90% производимой в регионе продукции, выразили готовность в полном объеме покупать молоко свердловских фермеров по конкурентной цене в УрФО, не допуская необоснованного снижения его стоимости. «В Уральском регионе подобный подход в виде предоставления товаропроизводителям сырого молока части фактически понесенных затрат при условии реализации продукции переработчикам сырого молока, находящимся на территории региона, успешно реализован и применяется длительное время на территории Тюменской области», — отметили авторы. Источник URA.RU, погруженный в ситуацию на рынке, заявил корреспонденту, что это манипуляция: подобной меры в Тюменской области в действительности нет. Корреспондент обратился за пояснениями к зампреду комитета Тюменской облдумы по аграрной политике Артем Зайцев. Вот, что он сказал: «У нас субсидии распределяются сельскохозяйственным кооперативам, которые ведут приемку молока у личных подсобных хозяйств. Далее, соответственно, кооперативы это молоко реализуют на перерабатывающие производства. Затем подтверждают, что купили у населения определенное количество молока, и потом на каждый килограмм закупленного молока получают субсидию. Но чтобы где-то было бы отражено, что кооператор не имеет права вывезти молоко в соседний субъект… Я такого не встречал». Обозначенный выше анонимный собеседник агентства убежден, что молокозаводы неспроста добивались ограничений для поставщиков сырья. «Загнав их в жесткие рамки, вынудив остановить контакты с предприятиями из других регионов, они все соберутся за одним столом и решат: „Так, у этих покупаем, у других нет. У этих по одним ценам, у других по другим“. И отдельным животноводам в таких условиях работать будет просто невыгодно», — предположил источник. Субсидия животноводам необходима, поскольку отрасль годами недофинансируется Фото: Илья Московец © URA.RU Еще один собеседник в отрасли знает, что перед выступлением в заксо Куйвашев якобы имел разговор с одним из производителей, сумевшим в итоге донести определенную позицию. Фамилия переговорщика не раскрывается. Известно, в конце ноября у животноводов и представителей СПМП прошла серия встреч, на которых обсуждалась конфигурация предстоящего взаимодействия. Специальное соглашение, с текстом которого знакомы лишь немногие, планируется подписать 9 декабря в присутствии Шмыкова. Эту информацию в беседе с URA.RU подтвердил председатель СПМП Игорь Пехотин. Комментируя, как в письме от его организации появилась отсылка к Тюменской области, Пехотин сказал, что подобная практика у Тюменской области была раньше, теперь же «у них все наоборот». Переговоры едва не оборвались. Странным образом среди животноводов в конце прошлой недели стал распространяться публичный комментарий директора компании «Талицкое молоко» Юрия Окунева, который он дал еще 12 ноября, сразу после выступления губернатора. Окунев тогда заявил журналистам, что из 2,1 тысячи тонны молока местные заводы перерабатывают только 1,5-1,6 тысячи тонн, остальное молоко животноводы увозят в другие регионы. При этом свердловские переработчики готовы покупать молоко у животноводов по высоким ценам, но те якобы отказывают, так как есть налаженные каналы сбыта. Животноводы восприняли это как нападение. По данным URA.RU, готовится большой публичный ответ. Окунев тем временем позицию не меняет. «Когда в 2022 году был профицит молока, нас собирали каждый день в министерстве сельского хозяйства и прямо расписывали: ты возьмешь дополнительно столько-то тонн, ты — столько. Мы говорили, что не можем. Ну, как бы уже забитые все. Неважно. То есть, разруливали ситуацию вручную. И мы шли навстречу и брали молоко, когда оно не было нужно. Делали из него масло, морозили творог, забивали склады. Но мы понимали внутри, что это нам позволит вытянуть сельхозпроизводителей. Может быть, в ущерб нашим экономическим ситуации на тот момент. Сейчас, когда обратная ситуация, когда дефицит, и мы просим, ребята, ну вы своих хотя бы напоите. Нам говорят что? [Нет] Это неправильно», — сказал он URA.RU. Корреспондент также обратился за комментарием в «Союз животноводов Урала». Там заявили, что готовы фактурно объяснить происходящее при личной встрече. 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Ультиматум свердловского губернатора Евгения Куйвашева аграриям предварялся и имеет следствием большую кулуарную интригу, полупубличный конфликт между животноводами и производителями молочной продукции. В распоряжении URA.RU оказалось важное письмо, в котором главу региона и его ближайшее окружение могли дезинформировать — чтобы устроить передел на рынке. Сейчас бизнесмены, защищая собственные интересы, готовят пакт. Хотя профильный бизнес уже несколько месяцев фиксирует едва ли не сильнейший за 20 лет кризис в «молочке», а обычные свердловчане страдают в магазинах, по-настоящему широко обсуждать тему начали 12 ноября — после выступления Куйвашева перед депутатами заксобрания. Он, отвечая на вопрос о мерах поддержки для сельхозтоваропроизводителей, упрекнул их в создании дефицита сырья в регионе. И поставил условие: дополнительная многомиллионная (около 500 млн) поддержка будет выделена из бюджета лишь тем животноводам, кто продает молоко только в Свердловской области. За несколько недель до этого — 25 сентября — первый замгубернатора Алексей Шмыков получил от «Союза предприятий молочной промышленности» (СПМП) письмо, в котором напоминалось, что сегодня производящие молоко агрофирмы получают субсидию в размере 3200-3712 рублей за тонну. При этом в 2023—2024 годах животноводы-получатели этой субсидии прибегли к порочной практике — стали возить молоко в другие регионы, в которых к тому же аналогичные меры поддержки отсутствуют. В результате объем недополученного Свердловской областью молока — порядка 180 тысяч тонн в год (6,5 млрд), из него можно было сделать продукции на 10-12 млрд рублей и получить дополнительно 300-350 млн рублей налогов в областной бюджет. К тому же у предприятий-переработчиков есть все возможности, чтобы переработать все произведенное в Свердловской области сырое молоко. Поэтому Шмыкова попросили исключить из списка получателей субсидий и дотаций сельхозтоваропроизводителей, которые вывозят молоко в другие субъекты РФ. Со своей стороны предприятия, на долю которых приходится более чем 90% производимой в регионе продукции, выразили готовность в полном объеме покупать молоко свердловских фермеров по конкурентной цене в УрФО, не допуская необоснованного снижения его стоимости. Источник URA.RU, погруженный в ситуацию на рынке, заявил корреспонденту, что это манипуляция: подобной меры в Тюменской области в действительности нет. Корреспондент обратился за пояснениями к зампреду комитета Тюменской облдумы по аграрной политике Артем Зайцев. Вот, что он сказал: «У нас субсидии распределяются сельскохозяйственным кооперативам, которые ведут приемку молока у личных подсобных хозяйств. Далее, соответственно, кооперативы это молоко реализуют на перерабатывающие производства. Затем подтверждают, что купили у населения определенное количество молока, и потом на каждый килограмм закупленного молока получают субсидию. Но чтобы где-то было бы отражено, что кооператор не имеет права вывезти молоко в соседний субъект… Я такого не встречал». Обозначенный выше анонимный собеседник агентства убежден, что молокозаводы неспроста добивались ограничений для поставщиков сырья. «Загнав их в жесткие рамки, вынудив остановить контакты с предприятиями из других регионов, они все соберутся за одним столом и решат: „Так, у этих покупаем, у других нет. У этих по одним ценам, у других по другим“. И отдельным животноводам в таких условиях работать будет просто невыгодно», — предположил источник. Еще один собеседник в отрасли знает, что перед выступлением в заксо Куйвашев якобы имел разговор с одним из производителей, сумевшим в итоге донести определенную позицию. Фамилия переговорщика не раскрывается. Известно, в конце ноября у животноводов и представителей СПМП прошла серия встреч, на которых обсуждалась конфигурация предстоящего взаимодействия. Специальное соглашение, с текстом которого знакомы лишь немногие, планируется подписать 9 декабря в присутствии Шмыкова. Эту информацию в беседе с URA.RU подтвердил председатель СПМП Игорь Пехотин. Комментируя, как в письме от его организации появилась отсылка к Тюменской области, Пехотин сказал, что подобная практика у Тюменской области была раньше, теперь же «у них все наоборот». Переговоры едва не оборвались. Странным образом среди животноводов в конце прошлой недели стал распространяться публичный комментарий директора компании «Талицкое молоко» Юрия Окунева, который он дал еще 12 ноября, сразу после выступления губернатора. Окунев тогда заявил журналистам, что из 2,1 тысячи тонны молока местные заводы перерабатывают только 1,5-1,6 тысячи тонн, остальное молоко животноводы увозят в другие регионы. При этом свердловские переработчики готовы покупать молоко у животноводов по высоким ценам, но те якобы отказывают, так как есть налаженные каналы сбыта. Животноводы восприняли это как нападение. По данным URA.RU, готовится большой публичный ответ. Окунев тем временем позицию не меняет. «Когда в 2022 году был профицит молока, нас собирали каждый день в министерстве сельского хозяйства и прямо расписывали: ты возьмешь дополнительно столько-то тонн, ты — столько. Мы говорили, что не можем. Ну, как бы уже забитые все. Неважно. То есть, разруливали ситуацию вручную. И мы шли навстречу и брали молоко, когда оно не было нужно. Делали из него масло, морозили творог, забивали склады. Но мы понимали внутри, что это нам позволит вытянуть сельхозпроизводителей. Может быть, в ущерб нашим экономическим ситуации на тот момент. Сейчас, когда обратная ситуация, когда дефицит, и мы просим, ребята, ну вы своих хотя бы напоите. Нам говорят что? [Нет] Это неправильно», — сказал он URA.RU. Корреспондент также обратился за комментарием в «Союз животноводов Урала». Там заявили, что готовы фактурно объяснить происходящее при личной встрече.