Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова официально развелась с третьим мужем

Седокова официально рассталась с Янисом Тиммой
© Служба новостей «URA.RU»
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В последнее время у экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой складывались сложные отношения с мужем Фото:

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» 41-летняя Анна Седокова оформила официальный развод с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Брак продлился около четырех лет.

«Суд официально расторг брак Анны и Яниса», — сообщает Starhit. Там отметили, что общих детей у пары нет.

В последнее время солистка группы «ВИА Гра» с мужем жили в разных городах, пишет telegram-канал Shot. У них были сложные отношения, отметила певица.

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Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» 41-летняя Анна Седокова оформила официальный развод с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Брак продлился около четырех лет. «Суд официально расторг брак Анны и Яниса», — сообщает Starhit. Там отметили, что общих детей у пары нет. В последнее время солистка группы «ВИА Гра» с мужем жили в разных городах, пишет telegram-канал Shot. У них были сложные отношения, отметила певица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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