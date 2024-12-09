Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова официально развелась с третьим мужем

Седокова официально рассталась с Янисом Тиммой

09 декабря 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В последнее время у экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой складывались сложные отношения с мужем Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» 41-летняя Анна Седокова оформила официальный развод с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Брак продлился около четырех лет. «Суд официально расторг брак Анны и Яниса», — сообщает Starhit. Там отметили, что общих детей у пары нет. В последнее время солистка группы «ВИА Гра» с мужем жили в разных городах, пишет telegram-канал Shot. У них были сложные отношения, отметила певица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» 41-летняя Анна Седокова оформила официальный развод с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Брак продлился около четырех лет. «Суд официально расторг брак Анны и Яниса», — сообщает Starhit. Там отметили, что общих детей у пары нет. В последнее время солистка группы «ВИА Гра» с мужем жили в разных городах, пишет telegram-канал Shot. У них были сложные отношения, отметила певица.