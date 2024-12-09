Политолог предсказал дальнейшую судьбу Асада в России

Политолог Лямин: Асада ждет почетная старость в РФ, Москва его не выдаст
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Россия не выдаст Асада другим странам, заявил Лямин
Россия не выдаст Асада другим странам, заявил Лямин Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад продолжит свое пребывание в России и не будет передан другим государствам, невзирая на действующие ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест. По словам политолога Юрия Лямина, Асада ожидает достойная старость в РФ.

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст. Асада ждет у нас почетная старость», — передает слова Лямина деловая газета «Взгляд». 

Он привел примеры других личностей, находящихся в России без риска экстрадиции. На территории РФ давно живут бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Асад, по мнению Лямина, не станет заниматься активной публичной политической деятельностью.

Башар Асад, считавшийся погибшим, нашел убежище в России после госпереворота в Сирии и прибыл в Москву с семьей. Почему в Сирии сменилась власть, какие стороны там воюют — в материале URA.RU

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Покинувший пост президента Сирии Башар Асад продолжит свое пребывание в России и не будет передан другим государствам, невзирая на действующие ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест. По словам политолога Юрия Лямина, Асада ожидает достойная старость в РФ. «Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст. Асада ждет у нас почетная старость», — передает слова Лямина деловая газета «Взгляд».  Он привел примеры других личностей, находящихся в России без риска экстрадиции. На территории РФ давно живут бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Асад, по мнению Лямина, не станет заниматься активной публичной политической деятельностью. Башар Асад, считавшийся погибшим, нашел убежище в России после госпереворота в Сирии и прибыл в Москву с семьей. Почему в Сирии сменилась власть, какие стороны там воюют — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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