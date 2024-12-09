Полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией

В Ханты-Мансийске полицейские помогли местному жителю, когда у него случился приступ эпилепсии. Мужчина упал посреди улицы, сообщили в окружном УМВД.
«Увидев, что у мужчины случился предположительно приступ эпилепсии, автоинспекторы вызвали скорую медицинскую помощь и до прибытия медицинских работников оказали пострадавшему доврачебную помощь», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Югорчанина перевернули на бок, придав телу правильное положение, чтобы он смог свободно дышать.
На место вызвали скорую помощь. Когда они приехали, мужчина уже пришел в себя. Полицейские сопроводили медиков вместе с пациентом в больницу.
Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае. В Сургуте тренер по боксу и оказал первую помощь мужчине, потерявшего сознание на улице.
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