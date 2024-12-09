Полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией

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Полицейские помогли мужчине с эпилепсией в Ханты-Мансийске
Полицейские помогли мужчине с эпилепсией в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске полицейские помогли местному жителю, когда у него случился приступ эпилепсии. Мужчина упал посреди улицы, сообщили в окружном УМВД.

«Увидев, что у мужчины случился предположительно приступ эпилепсии, автоинспекторы вызвали скорую медицинскую помощь и до прибытия медицинских работников оказали пострадавшему доврачебную помощь», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Югорчанина перевернули на бок, придав телу правильное положение, чтобы он смог свободно дышать.

На место вызвали скорую помощь. Когда они приехали, мужчина уже пришел в себя. Полицейские сопроводили медиков вместе с пациентом в больницу.

Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае. В Сургуте тренер по боксу и оказал первую помощь мужчине, потерявшего сознание на улице.

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В Ханты-Мансийске полицейские помогли местному жителю, когда у него случился приступ эпилепсии. Мужчина упал посреди улицы, сообщили в окружном УМВД. «Увидев, что у мужчины случился предположительно приступ эпилепсии, автоинспекторы вызвали скорую медицинскую помощь и до прибытия медицинских работников оказали пострадавшему доврачебную помощь», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Югорчанина перевернули на бок, придав телу правильное положение, чтобы он смог свободно дышать. На место вызвали скорую помощь. Когда они приехали, мужчина уже пришел в себя. Полицейские сопроводили медиков вместе с пациентом в больницу. Ранее URA.RU рассказывало о другом похожем случае. В Сургуте тренер по боксу и оказал первую помощь мужчине, потерявшего сознание на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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