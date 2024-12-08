Прокуратура начала проверку после публикации URA.RU об упавшем на женщину потолке

Прокуратура начала проверку о заселении челябинки в конюшню, где упал потолок

09 декабря 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура Красноармейского района даст оценку действиям должностных лиц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту заселения малоимущей женщины с ребенком в помещение конюшни в деревне Фроловка, где на них упал потолок. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Об инциденте ранее писало URA.RU. «Прокуратура Красноармейского района даст оценку действиям должностных лиц в части соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Малоимущую 72-летнюю женину с ребенком заселили в здание конюшни 30-х годов в деревне Фроловка, где их чуть не убил рухнувший потолок, сообщили ранее в пресс-службе Народного фронта. Семье повезло, что они спали в соседней комнате. Пенсионерка ползком выбралась из-под обломков, говорится в статье URA.RU, опубликованной ранее. В деревне нет маневренного фонда, и вариантов для расселения, соответственно тоже, заявил Игнат Третьяков, глава Березовского сельского поселения. Здание, возможно, развалили сами жители, добавил чиновник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту заселения малоимущей женщины с ребенком в помещение конюшни в деревне Фроловка, где на них упал потолок. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Об инциденте ранее писало URA.RU. «Прокуратура Красноармейского района даст оценку действиям должностных лиц в части соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Малоимущую 72-летнюю женину с ребенком заселили в здание конюшни 30-х годов в деревне Фроловка, где их чуть не убил рухнувший потолок, сообщили ранее в пресс-службе Народного фронта. Семье повезло, что они спали в соседней комнате. Пенсионерка ползком выбралась из-под обломков, говорится в статье URA.RU, опубликованной ранее. В деревне нет маневренного фонда, и вариантов для расселения, соответственно тоже, заявил Игнат Третьяков, глава Березовского сельского поселения. Здание, возможно, развалили сами жители, добавил чиновник.