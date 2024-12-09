В Урае гостиница «Виаль» отказалась от заселения иностранных граждан, рассказал URA.RU один из гостей. Руководство отеля объяснило ситуацию тем, что мигранты не соблюдают законодательство по пребыванию в стране.
«В гостинице перестали селить иностранных граждан. На ресепшене повесили объявление об этом», — рассказал URA.RU югорчанин. Представители гостиницы подтвердили информацию агентству.
По словам руководства, на такую меру они решили пойти из-за того, что иностранцы не соблюдают миграционное законодательство. «Мы просто не селим, чтобы проблем не было», — пояснил в разговоре с журналистом агентства директор «Виаля» Виль Мустафин.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО дополнят перечень запретных сфер для трудоустройства мигрантов. Изменения вступят в силу в 2025 году.
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