В ХМАО гостиница отказалась селить мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница в Урае отказалась селить мигрантов
Гостиница в Урае отказалась селить мигрантов Фото:

В Урае гостиница «Виаль» отказалась от заселения иностранных граждан, рассказал URA.RU один из гостей. Руководство отеля объяснило ситуацию тем, что мигранты не соблюдают законодательство по пребыванию в стране.

«В гостинице перестали селить иностранных граждан. На ресепшене повесили объявление об этом», — рассказал URA.RU югорчанин. Представители гостиницы подтвердили информацию агентству.

По словам руководства, на такую меру они решили пойти из-за того, что иностранцы не соблюдают миграционное законодательство. «Мы просто не селим, чтобы проблем не было», — пояснил в разговоре с журналистом агентства директор «Виаля» Виль Мустафин.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО дополнят перечень запретных сфер для трудоустройства мигрантов. Изменения вступят в силу в 2025 году.

На ресепшене в гостинице повесили соответствующее объявление
На ресепшене в гостинице повесили соответствующее объявление
Фото:

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В Урае гостиница «Виаль» отказалась от заселения иностранных граждан, рассказал URA.RU один из гостей. Руководство отеля объяснило ситуацию тем, что мигранты не соблюдают законодательство по пребыванию в стране. «В гостинице перестали селить иностранных граждан. На ресепшене повесили объявление об этом», — рассказал URA.RU югорчанин. Представители гостиницы подтвердили информацию агентству. По словам руководства, на такую меру они решили пойти из-за того, что иностранцы не соблюдают миграционное законодательство. «Мы просто не селим, чтобы проблем не было», — пояснил в разговоре с журналистом агентства директор «Виаля» Виль Мустафин. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО дополнят перечень запретных сфер для трудоустройства мигрантов. Изменения вступят в силу в 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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