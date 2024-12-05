Власти ХМАО ужесточат миграционную политику

Власти ХМАО дополнят перечень запретных сфер для трудоустройства мигрантов. Изменения вступят в силу в 2025 году. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Сегодня активно идет обсуждение того, чтобы дополнить перечень тех направлений деятельности трудоустройства другими отраслями и другими направлениями, в которых не могут быть трудоустроены иностранные граждане. Поэтому мы должны занять консолидированную позицию. Сегодня мы можем быть без иностранной рабочей силы там, где мы видим риски. Я думаю, что перечень может быть актуализирован», — подчеркнул Кухарук.
При этом глава региона добавил, что несмотря на ограничения, округ заинтересован в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов. «Это совершенно другой формат. Здесь мы продолжаем международное сотрудничество и в рамках образовательной деятельности», — заключил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук впервые провел «прямую линию» с жителями региона. В адрес главы Югры поступило более 1800 обращений, на часть которых он ответил онлайн.
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