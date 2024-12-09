Дочери челябинского бизнесмена Аристова вернули иск к государству

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Суд вернул миллиардный иск Кретовой из-за неуплаты госпошлины
Суд вернул миллиардный иск Кретовой из-за неуплаты госпошлины Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Дочери экс-владельца ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» (Челябинская область) Александра Аристова Елене Кретовой отказали в рассмотрении иска к национализированным компаниям о возврате доли земельного участка на Шершнях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского арбитражного суда, причиной стало отсутствие документов об уплате Кретовой госпошлины.

«К установленному судом сроку — до 6 декабря — обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без движения, не устранены. Определением суда от 9 декабря исковое заявление возвращено истцу», — сообщили URA.RU в арбитражном суде.

Размер госпошлины составляет 6 971 359 рублей. Однако Кретова представила чек, подтверждающий уплату на сумму 15 тысяч рублей. Иск был оставлен без движения, а дату устранения нарушения несколько раз переносили.

Иск Кретова подала на три компании национализированного «Арианта — „Кубань — Вино“, агрофирма „Южная“ и „ЦПИ — Ариант“. В требованиях дочь бизнесмена просила вернуть 1/26 долей на участок. Стоимость она оценила почти в 1,3 млрд рублей.

Площадь участка составила 40,6 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость указана в 89,6 млн рублей. Территория предназначена для нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». Участок и другие активы семьи Аристовых и Кретовых были переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной претензий стало нарушение правил приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 90-х годах.

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Дочери экс-владельца ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» (Челябинская область) Александра Аристова Елене Кретовой отказали в рассмотрении иска к национализированным компаниям о возврате доли земельного участка на Шершнях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского арбитражного суда, причиной стало отсутствие документов об уплате Кретовой госпошлины. «К установленному судом сроку — до 6 декабря — обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без движения, не устранены. Определением суда от 9 декабря исковое заявление возвращено истцу», — сообщили URA.RU в арбитражном суде. Размер госпошлины составляет 6 971 359 рублей. Однако Кретова представила чек, подтверждающий уплату на сумму 15 тысяч рублей. Иск был оставлен без движения, а дату устранения нарушения несколько раз переносили. Иск Кретова подала на три компании национализированного «Арианта — „Кубань — Вино“, агрофирма „Южная“ и „ЦПИ — Ариант“. В требованиях дочь бизнесмена просила вернуть 1/26 долей на участок. Стоимость она оценила почти в 1,3 млрд рублей. Площадь участка составила 40,6 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость указана в 89,6 млн рублей. Территория предназначена для нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». Участок и другие активы семьи Аристовых и Кретовых были переданы государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Причиной претензий стало нарушение правил приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 90-х годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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