Три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Три мирных жителя ранены после в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Взрывное устройство, сброшенное беспилотником, попало в их автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Три дрона ВСУ нанесли удары по нашей территории. Ранены три мирных жителя», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, две женщины и мужчина доставляются в Центральную районную больницу Валуйского округа с минно-взрывными травмами и осколочными ранами лица.
Также украинские беспилотники атаковали парковку в городе Шебекино — там поврежден грузовой автомобиль, и село Муром — там поврежден забор на одном из частных участков. Данные о последствиях взрывов уточняются, отметил Гладков.
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