Россия сохранит свои позиции на Ближнем Востоке

Россия не утратит влияние на Ближнем Востоке, несмотря на потерю президентом Сирии Башаром Асадом власти в Дамаске, рассказал в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Нельзя сказать однозначно, что мы потеряли эту сферу влияния. Существует вероятность, что мы останемся в Сирии, потому что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет получить слишком большой кусок, который не сможет проглотить в одиночку», — полагает политолог.
После падения Дамаска в регионе начнутся конфликты и попытки урвать кусок сирийского пирога — этим будут заниматься как Турция, так и Саудовская Аравия с США, считает эксперт. По мнению Балмасова, Россия в этой ситуации может быть ценной страной, купирующей эти поползновения и конфликты.
В Сирии в конце ноября обострилось противостояние между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере властями контроля над ключевыми городами страны, в том числе и Дамаском. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу государства и переехать в Россию.
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