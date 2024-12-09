Россия сохранит свои позиции на Ближнем Востоке

Балмасов: Россия не потеряет влияние на Ближнем Востоке после событий в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия останется фактором на Ближнем Востоке, несмотря на события в Сирии, считает политолог
Россия останется фактором на Ближнем Востоке, несмотря на события в Сирии, считает политолог Фото:

Россия не утратит влияние на Ближнем Востоке, несмотря на потерю президентом Сирии Башаром Асадом власти в Дамаске, рассказал в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Нельзя сказать однозначно, что мы потеряли эту сферу влияния. Существует вероятность, что мы останемся в Сирии, потому что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет получить слишком большой кусок, который не сможет проглотить в одиночку», — полагает политолог.

После падения Дамаска в регионе начнутся конфликты и попытки урвать кусок сирийского пирога — этим будут заниматься как Турция, так и Саудовская Аравия с США, считает эксперт. По мнению Балмасова, Россия в этой ситуации может быть ценной страной, купирующей эти поползновения и конфликты.

В Сирии в конце ноября обострилось противостояние между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере властями контроля над ключевыми городами страны, в том числе и Дамаском. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу государства и переехать в Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не утратит влияние на Ближнем Востоке, несмотря на потерю президентом Сирии Башаром Асадом власти в Дамаске, рассказал в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов. После падения Дамаска в регионе начнутся конфликты и попытки урвать кусок сирийского пирога — этим будут заниматься как Турция, так и Саудовская Аравия с США, считает эксперт. По мнению Балмасова, Россия в этой ситуации может быть ценной страной, купирующей эти поползновения и конфликты. В Сирии в конце ноября обострилось противостояние между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере властями контроля над ключевыми городами страны, в том числе и Дамаском. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу государства и переехать в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...