Асад покинул пост, базы РФ приведены в боеготовность: заявления МИД РФ по ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад объявил о своем уходе с поста и покинул территорию страны, поручив осуществить передачу власти в порядке мирного процесса. Об этом написали в официальном telegram-канале МИД РФ. Другие заявления министерства иностранных дел России во ситуации в Сирии — в материале URA.RU.
Военные базы РФ в Сирии
Военные объекты России в Сирии переведены в состояние повышенной боевой готовности. Существенных угроз их безопасности на данный момент не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.
Москва контактирует с сирийской оппозицией
Россия поддерживает связь со всеми фракциями сирийской оппозиции на фоне текущего обострения ситуации. МИД РФ призывает все заинтересованные стороны к отказу от насильственных методов и к разрешению управленческих вопросов через политический диалог.
Россия не участвовала в переговорах о передаче власти
РФ не принимала участие в обсуждениях, которые проводил глава Сирии Башар Асад с несколькими сторонами вооруженного конфликта относительно передачи власти. Об этом заявили в российском МИД.
ООН должна учесть подходы
Ожидается, что ООН и все участники процесса учтут мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества, особенно в свете призыва специального представителя Генерального секретаря по Сирии к организации межсирийских переговоров в Женеве. В МИД РФ напомнили о необходимости соблюдения резолюции 2254, принятой Советом безопасности ООН.
РФ принимает меры для безопасности россиян в Сирии
Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся на территории Сирии, заявили в МИД РФ. Ранее АТОР сообщила, что организованных туристов из России в Сирии сейчас нет.
В Сирии 8 декабря обострился военный конфликт. Боевики взяли под контроль здание общественного радио и телевидения в центре города, а также другие важные государственные здания. В связи с этими событиями президент страны Башар Асад был вынужден срочно эвакуироваться из столицы Дамаска. После его ухода началась массовая эвакуация гражданских из города. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит в Сирии.
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