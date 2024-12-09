Семь жителей Дагестана арестованы за подготовку теракта

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Семь из 12 задержанных жителей Дагестана арестовали на два месяца
Семь из 12 задержанных жителей Дагестана арестовали на два месяца Фото:

Семь жителей Дагестана арестовали по делу о подготовке крупного теракта. Об этом заявили в Верховном суде республики.

«В Дагестане арестовали <...> семь задержанных по подозрению в подготовке крупного теракта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Дагестана. Там отметили, что подозреваемых арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили крупный теракт. Были задержаны 12 злоумышленников, у них изъяли оружие и компоненты для изготовления взрывчатки. Задержанные дали признательные показания.

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Семь жителей Дагестана арестовали по делу о подготовке крупного теракта. Об этом заявили в Верховном суде республики. «В Дагестане арестовали <...> семь задержанных по подозрению в подготовке крупного теракта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Дагестана. Там отметили, что подозреваемых арестовали на два месяца. Ранее стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили крупный теракт. Были задержаны 12 злоумышленников, у них изъяли оружие и компоненты для изготовления взрывчатки. Задержанные дали признательные показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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