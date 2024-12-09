Семь жителей Дагестана арестованы за подготовку теракта

Семь жителей Дагестана арестовали по делу о подготовке крупного теракта. Об этом заявили в Верховном суде республики.
«В Дагестане арестовали <...> семь задержанных по подозрению в подготовке крупного теракта», — сообщает РИА Новости со ссылкой на суд Дагестана. Там отметили, что подозреваемых арестовали на два месяца.
Ранее стало известно, что ФСБ и МВД предотвратили крупный теракт. Были задержаны 12 злоумышленников, у них изъяли оружие и компоненты для изготовления взрывчатки. Задержанные дали признательные показания.
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