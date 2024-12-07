ФСБ заявила о подготовке крупного теракта в Дагестане: как удалось предотвратить трагедию

В Дагестане удалось предотвратить крупный теракт благодаря совместной работе ФСБ и МВД. В пресс-службе силовиков рассказали, что задержаны были 12 злоумышленников, у них изъяли оружие и теперь террористы дают признательные показания. Подробности работы силовых ведомств — в материале URA.RU.
12 человек задержаны из-за подготовки теракта
В Дагестане силовики задержали 12 членов террористической ячейки. Они планировали осуществить крупный теракт.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий... во взаимодействии с МВД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт», — заявили в пресс-службе УФСБ России в беседе с РИА Новости.
Террористы уже дают признательные показания
Задержанные члены террористической ячейки начали давать признательные показания. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. По информации УФСБ, на видео задержанные признались, что хранили у себя материалы для изготовления взрывчатых веществ.
У террористов изъяли компоненты для взрывчатки
В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были изъяты значительные количества оружия и взрывчатых материалов. Согласно сообщению пресс-службы УФСБ России по региону, у террористов нашли и изъяли стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства с тротилом, компоненты для их изготовления, боеприпасы. Обнаруженные СВУ уничтожены на месте, подчеркнули в ФСБ.
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