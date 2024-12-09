Арестович* раскрыл дату прекращения огня на Украине

Арестович* заявил, что датой прекращения огня на Украине станет 25 января
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Прекращение огня на Украине произойдет 25 января, заявил Арестович*
Прекращение огня на Украине произойдет 25 января, заявил Арестович* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) предположил, что огонь на Украине прекратится 20-25 января. Это связано с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. 

«Я думаю, что разговор там такой: берите [территорий] сколько хотите, сказали Москве, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после , надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», — считает Алексей Арестович, его слова передает telegram-канал «Политика Страны».

По словам экс-советника, США собирается «жестко давить», чтобы установить перемирие на Украине. Экс-советник отметил, что прекращение огня будет «25 января или где-то около того». Россия неоднократно говорила, что готова заключить мир с Украиной. Однако этому мешает нежелание Киева. 

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) предположил, что огонь на Украине прекратится 20-25 января. Это связано с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.  «Я думаю, что разговор там такой: берите [территорий] сколько хотите, сказали Москве, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после , надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», — считает Алексей Арестович, его слова передает telegram-канал «Политика Страны». По словам экс-советника, США собирается «жестко давить», чтобы установить перемирие на Украине. Экс-советник отметил, что прекращение огня будет «25 января или где-то около того». Россия неоднократно говорила, что готова заключить мир с Украиной. Однако этому мешает нежелание Киева.  *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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