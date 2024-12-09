Арестович* раскрыл дату прекращения огня на Украине

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) предположил, что огонь на Украине прекратится 20-25 января. Это связано с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, что разговор там такой: берите [территорий] сколько хотите, сказали Москве, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после , надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю», — считает Алексей Арестович, его слова передает telegram-канал «Политика Страны».
По словам экс-советника, США собирается «жестко давить», чтобы установить перемирие на Украине. Экс-советник отметил, что прекращение огня будет «25 января или где-то около того». Россия неоднократно говорила, что готова заключить мир с Украиной. Однако этому мешает нежелание Киева.
*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.