Зеленский насчитал 800 тысяч российских военных на Украине

В боях на Украине принимаются участие 800 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучил украинский президент Владимир Зеленский.
«На Украине находятся 800 тысяч солдат», — заявил Владимир Зеленский. Его процитировало издание «Страна.ua».
Эту информацию никакие другие источники не подтверждают. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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