Зеленский насчитал 800 тысяч российских военных на Украине

10 декабря 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уверен, что ВСУ противостоит почти все резервы ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В боях на Украине принимаются участие 800 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучил украинский президент Владимир Зеленский. «На Украине находятся 800 тысяч солдат», — заявил Владимир Зеленский. Его процитировало издание «Страна.ua». Эту информацию никакие другие источники не подтверждают. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В боях на Украине принимаются участие 800 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучил украинский президент Владимир Зеленский. «На Украине находятся 800 тысяч солдат», — заявил Владимир Зеленский. Его процитировало издание «Страна.ua». Эту информацию никакие другие источники не подтверждают. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.