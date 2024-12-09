09 декабря 2024

Зеленский насчитал 800 тысяч российских военных на Украине

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Владимир Зеленский уверен, что ВСУ противостоит почти все резервы ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В боях на Украине принимаются участие 800 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучил украинский президент Владимир Зеленский.

«На Украине находятся 800 тысяч солдат», — заявил Владимир Зеленский. Его процитировало издание «Страна.ua».

Эту информацию никакие другие источники не подтверждают. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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В боях на Украине принимаются участие 800 тысяч российских военнослужащих. Такую цифру озвучил украинский президент Владимир Зеленский. «На Украине находятся 800 тысяч солдат», — заявил Владимир Зеленский. Его процитировало издание «Страна.ua». Эту информацию никакие другие источники не подтверждают. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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