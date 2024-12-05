05 декабря 2024

Зеленскому доложили о масштабных потерях ВСУ

Бутусов: Генштаб доложил Зеленскому о потере свыше 100 тысяч погибших бойцов ВСУ
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Информацию о потерях Зеленский получил от Генштаба ВСУ
Информацию о потерях Зеленский получил от Генштаба ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и отметил, что такие сведения были переданы лидеру от Генштаба украинской армии.

«70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров. Такие данные Генштаб передал в Ставку Главнокомандующего», — передало слова Бутусова издание «Страна.ua».

Ранее Зеленский заявлял, что Украина с начала конфликта потеряла менее 80 тысяч боевиков ВСУ. Об этом он рассказал японским журналистам. По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.

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Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и отметил, что такие сведения были переданы лидеру от Генштаба украинской армии. «70 тысяч погибших, 35 тысяч пропавших без вести и 200 тысяч дезертиров. Такие данные Генштаб передал в Ставку Главнокомандующего», — передало слова Бутусова издание «Страна.ua». Ранее Зеленский заявлял, что Украина с начала конфликта потеряла менее 80 тысяч боевиков ВСУ. Об этом он рассказал японским журналистам. По данным Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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