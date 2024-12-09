09 декабря 2024

Бузова приехала на главную елку России и обратилась к россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова заявила, что вскоре «зарядит» фанатов новогодним настроением (архивное фото)
Ольга Бузова заявила, что вскоре «зарядит» фанатов новогодним настроением (архивное фото) Фото:

Певица Ольга Бузова после дня трудных съемок приехала к одной из огромных новогодних елок в Москве и анонсировала новый материал для фанатов. Однако она не уточнила, что именно готовит выпустить.

«У главной елки страны! Как у нас красиво сейчас! Заряжаюсь новогодним настроением, и скоро заряжу и вас», — написала певица в своем telegram-канале.

Она также отметила, что даже после трудного рабочего дня у нее прибавилось новогоднее настроение. «Жизнь прекрасна», — подчеркнула певица.

Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади 9 декабря, срубили в Можайском городском округе Подмосковья, передает RT. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. Кадры красивейшей ели — в фоторепортаже URA.RU.

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Певица Ольга Бузова после дня трудных съемок приехала к одной из огромных новогодних елок в Москве и анонсировала новый материал для фанатов. Однако она не уточнила, что именно готовит выпустить. «У главной елки страны! Как у нас красиво сейчас! Заряжаюсь новогодним настроением, и скоро заряжу и вас», — написала певица в своем telegram-канале. Она также отметила, что даже после трудного рабочего дня у нее прибавилось новогоднее настроение. «Жизнь прекрасна», — подчеркнула певица. Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади 9 декабря, срубили в Можайском городском округе Подмосковья, передает RT. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. Кадры красивейшей ели — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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