Бузова приехала на главную елку России и обратилась к россиянам

Певица Ольга Бузова после дня трудных съемок приехала к одной из огромных новогодних елок в Москве и анонсировала новый материал для фанатов. Однако она не уточнила, что именно готовит выпустить.
«У главной елки страны! Как у нас красиво сейчас! Заряжаюсь новогодним настроением, и скоро заряжу и вас», — написала певица в своем telegram-канале.
Она также отметила, что даже после трудного рабочего дня у нее прибавилось новогоднее настроение. «Жизнь прекрасна», — подчеркнула певица.
Главную новогоднюю елку России, которую установят на Соборной площади 9 декабря, срубили в Можайском городском округе Подмосковья, передает RT. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. Кадры красивейшей ели — в фоторепортаже URA.RU.
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