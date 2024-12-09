В Подмосковье спилили главную елку страны. Фоторепортаж

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Лесничему, нашедшему елку, вручили новую машину
Лесничему, нашедшему елку, вручили новую машину Фото:

Главную новогоднюю елку России спилили в Можайском городском округе Подмосковья. Ель была выбрана по строгим критериям: форма, объем хвои и внешний вид. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. По словам представителей лесного хозяйства, выбор елки стал результатом длительной работы, начавшейся еще летом в сотрудничестве с местными администрациями и общественниками.

Спил елки был оформлен театрализованным представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки. В торжественном мероприятии также приняли участие представители местной власти, которые отметили важность этой традиции.

Лесничий, который нашел главную елку, получил в подарок новый автомобиль для служебных нужд. Процесс поиска идеального дерева занял четыре месяца, в ходе которого специалисты обследовали множество деревьев.

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Главную новогоднюю елку России спилили в Можайском городском округе Подмосковья. Ель была выбрана по строгим критериям: форма, объем хвои и внешний вид. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. По словам представителей лесного хозяйства, выбор елки стал результатом длительной работы, начавшейся еще летом в сотрудничестве с местными администрациями и общественниками. Спил елки был оформлен театрализованным представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки. В торжественном мероприятии также приняли участие представители местной власти, которые отметили важность этой традиции. Лесничий, который нашел главную елку, получил в подарок новый автомобиль для служебных нужд. Процесс поиска идеального дерева занял четыре месяца, в ходе которого специалисты обследовали множество деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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