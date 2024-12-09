Главную новогоднюю елку России спилили в Можайском городском округе Подмосковья. Ель была выбрана по строгим критериям: форма, объем хвои и внешний вид. Дерево, которому 90 лет, имеет высоту 25 метров и размах веток восемь метров. По словам представителей лесного хозяйства, выбор елки стал результатом длительной работы, начавшейся еще летом в сотрудничестве с местными администрациями и общественниками.
Спил елки был оформлен театрализованным представлением с участием Деда Мороза и Снегурочки. В торжественном мероприятии также приняли участие представители местной власти, которые отметили важность этой традиции.
Лесничий, который нашел главную елку, получил в подарок новый автомобиль для служебных нужд. Процесс поиска идеального дерева занял четыре месяца, в ходе которого специалисты обследовали множество деревьев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.