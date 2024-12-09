09 декабря 2024

Армения упрекнула ОДКБ в равнодушии и отсутствии поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мирзоян назвал участие Армении ОДКБ формальным
Мирзоян назвал участие Армении ОДКБ формальным Фото:

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил свое разочарование в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он объяснил это отсутствием поддержки в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — сообщил Мирзоян в интервью финскому агентству Lannen Media. Это заявление было опубликовано на официальном интернет-портале министерства.

Он уточнил, что в последние годы границы страны несколько раз нарушались. По словам министра, в этих условиях союзники должны были помочь, в чем и заключается суть военного союза. Мирзоян добавил, что Армения углубляет отношения с европейскими партнерами, в том числе в части экономики и политических диалогов.

Как ранее писало URA.RU, премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал отношения Еревана и ОДКБ как перешагнувшие точку невозврата. Это, по его мнению, делает более трудным возвращение Армении в организацию.

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил свое разочарование в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он объяснил это отсутствием поддержки в защите суверенитета и территориальной целостности страны. «Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — сообщил Мирзоян в интервью финскому агентству Lannen Media. Это заявление было опубликовано на официальном интернет-портале министерства. Он уточнил, что в последние годы границы страны несколько раз нарушались. По словам министра, в этих условиях союзники должны были помочь, в чем и заключается суть военного союза. Мирзоян добавил, что Армения углубляет отношения с европейскими партнерами, в том числе в части экономики и политических диалогов. Как ранее писало URA.RU, премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал отношения Еревана и ОДКБ как перешагнувшие точку невозврата. Это, по его мнению, делает более трудным возвращение Армении в организацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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