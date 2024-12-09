Армения упрекнула ОДКБ в равнодушии и отсутствии поддержки

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил свое разочарование в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он объяснил это отсутствием поддержки в защите суверенитета и территориальной целостности страны.
«Мы так и не получили реальной поддержки. Такое равнодушное отношение привело к огромному разочарованию», — сообщил Мирзоян в интервью финскому агентству Lannen Media. Это заявление было опубликовано на официальном интернет-портале министерства.
Он уточнил, что в последние годы границы страны несколько раз нарушались. По словам министра, в этих условиях союзники должны были помочь, в чем и заключается суть военного союза. Мирзоян добавил, что Армения углубляет отношения с европейскими партнерами, в том числе в части экономики и политических диалогов.
Как ранее писало URA.RU, премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал отношения Еревана и ОДКБ как перешагнувшие точку невозврата. Это, по его мнению, делает более трудным возвращение Армении в организацию.
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