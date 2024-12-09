09 декабря 2024

Правительство одобрило идею МВД замораживать счета без решения суда

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ видит в предложении блокировать счета без решения суда угрозу банковской тайне
ЦБ видит в предложении блокировать счета без решения суда угрозу банковской тайне Фото:

Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала инициативу Министерства внутренних дел (МВД) о блокировке банковских счетов на период до десяти дней без судебного постановления. Такое право могут предоставить следователям и дознавателям для борьбы с мошенниками.

«Законопроект рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Он одобрен для рассмотрения на заседании правительства Российской Федерации», — написало РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

Решение вызвало полемику на заседании 9 декабря. Саму же инициативу намерены доработать перед вторым чтением. Формулировки не устроили Центральный банк. Он усмотрел в предоставлении права блокировать операции без решения суда угрозу для банковской тайны.

Как писало URA.RU, правительство РФ, Минцифры, правоохранители и Центробанк разработали 30 мер для защиты граждан от кибермошенников. Одна из них, к примеру, предполагает запрет на оформление кредитов и займов онлайн. Ранее россияне пожаловались на блокировку счетов в банках. Заморозка происходит в случае подозрительных операций. Мошенники же придумывают новые способы отъема денег у населения, пишет «Царьград».

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Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала инициативу Министерства внутренних дел (МВД) о блокировке банковских счетов на период до десяти дней без судебного постановления. Такое право могут предоставить следователям и дознавателям для борьбы с мошенниками. «Законопроект рассмотрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Он одобрен для рассмотрения на заседании правительства Российской Федерации», — написало РБК со ссылкой на пресс-службу правительства. Решение вызвало полемику на заседании 9 декабря. Саму же инициативу намерены доработать перед вторым чтением. Формулировки не устроили Центральный банк. Он усмотрел в предоставлении права блокировать операции без решения суда угрозу для банковской тайны. Как писало URA.RU, правительство РФ, Минцифры, правоохранители и Центробанк разработали 30 мер для защиты граждан от кибермошенников. Одна из них, к примеру, предполагает запрет на оформление кредитов и займов онлайн. Ранее россияне пожаловались на блокировку счетов в банках. Заморозка происходит в случае подозрительных операций. Мошенники же придумывают новые способы отъема денег у населения, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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