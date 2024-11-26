Правительство разработало 30 мер, которые сделают жизнь россиян безопаснее

По поручению правительства РФ, Минцифры в сотрудничестве с органами правопорядка и Центробанком разработали 30 мер с целью защита россиян от кибермошенников. При этом будут использоваться современные технологии, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз», — заявил Григоренко журналистам.
В рамках предложенных инициатив предусмотрено около 30 мер. Одной из них является возможность для граждан блокировать оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через портал «Госуслуги» или мобильные приложения банков. Отменить это ограничение можно будет только после личного визита в МФЦ или банк. Кроме того, кредитные учреждения обязаны будут проводить детальную проверку данных заемщиков. Также будут запрещены переводы микрозаймов на счета третьих лиц. А в случае изменения пользователем своих учетных данных, например, номера телефона, или фиксации утечки личной информации будет активироваться временная блокировка выдачи онлайн-займов.
Также, согласно законопроекту, вводится возможность проведения онлайн-обмена информацией между госучреждениями, финорганизациями и цифровыми сервисами. Благодаря этому будут немедленное выявляться и блокироваться подозрительные операции на счетах. Также в борьбе с киберпреступностью предусмотрено уменьшение уровня анонимности пользователей через введение обязательных мер по идентификации и проверке личности. Кроме того, учитывая участившиеся случаи мошенничества посредством телефонных звонков, вводится система обязательной маркировки звонков. Это позволит отображать на экране телефона название звонящей организации. Помимо прочего, законопроект запрещает использование мессенджеров для коммуникации между госорганами, банками и операторами связи с клиентами.
Ранее в Роскачестве сообщили, что мошенники представляются сотрудниками службы доставки, создавая фейковые аккаунты в мессенджерах. Тем самым они провоцируют россиян перейти на поддельный сайт доставки и ввести банковские данные. Так, чаще всего злоумышленники копируют аккаунты «Сбермаркета», «Яндекс доставки», СДЭК и Delivery Club.
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