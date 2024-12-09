Звезда StandUp проведет гастрольный тур в ХМАО

Старовойтов даст пять концертов в ХМАО
Звезда StandUp Стас Старовойтов выступит в ХМАО. В его гастрольный тур войдут сразу четыре муниципалитета региона. Информация об этом опубликована на официальном сайте комика.
«Сольный концерт культового российского стендап комика, Стаса Старовойтова!... Ханты-Мансийск… Советский… Федоровский… Сургут», — написано в афише.
На концерте комик представит новую программу «Чернорабочий». В рамках тура он проведет пять мероприятий с 13 по 15 декабря.
Также в ХМАО в концертами выступит певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами. Весной 2025 года артист появится в Ханты-Мансийске и Сургуте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!