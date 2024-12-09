09 декабря 2024

Звезда StandUp проведет гастрольный тур в ХМАО

Комик Стас Старовойтов даст пять концертов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Старовойтов даст пять концертов в ХМАО
Старовойтов даст пять концертов в ХМАО Фото:

Звезда StandUp Стас Старовойтов выступит в ХМАО. В его гастрольный тур войдут сразу четыре муниципалитета региона. Информация об этом опубликована на официальном сайте комика.

«Сольный концерт культового российского стендап комика, Стаса Старовойтова!... Ханты-Мансийск… Советский… Федоровский… Сургут», — написано в афише.

На концерте комик представит новую программу «Чернорабочий». В рамках тура он проведет пять мероприятий с 13 по 15 декабря.

Также в ХМАО в концертами выступит певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами. Весной 2025 года артист появится в Ханты-Мансийске и Сургуте.

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Звезда StandUp Стас Старовойтов выступит в ХМАО. В его гастрольный тур войдут сразу четыре муниципалитета региона. Информация об этом опубликована на официальном сайте комика. «Сольный концерт культового российского стендап комика, Стаса Старовойтова!... Ханты-Мансийск… Советский… Федоровский… Сургут», — написано в афише. На концерте комик представит новую программу «Чернорабочий». В рамках тура он проведет пять мероприятий с 13 по 15 декабря. Также в ХМАО в концертами выступит певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами. Весной 2025 года артист появится в Ханты-Мансийске и Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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