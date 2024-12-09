09 декабря 2024

Спасатели измерили лед на челябинском озере, где чуть не утонули женщина с ребенком

Толщина льда на озере Тургояк составляет от пяти до 22 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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На Тургояке женщина с ребенком провалились под лед, катаясь на коньках
На Тургояке женщина с ребенком провалились под лед, катаясь на коньках Фото:

На озере Тургояк в Челябинской области, где 8 декабря в холодную воду провалились женщина с ребенком, измерили толщину ледового покрытия. В некоторых местах она составила пять сантиметров. Об этом рассказали в Управлении гражданской обороны и защиты населения города.

«Толщина ледового покрытия колеблется от пяти до 22 см. Кроме того, на водоеме есть очень крупные полыньи. Убедительно просим вас воздержаться от нахождения на льду. Это крайне опасно», — сообщило МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс.

В учреждении объяснили, что для массового пребывания людей и катания на коньках толщина льда должна быть не менее 25 см. Специалисты уточнили, что безопасное покрытие на Тургояке установится в том случае, если минусовая температура будет сохраняться в течение двух недель.

Как ранее писало URA.RU, женщина и ребенок провалились под лед на Тургояке в районе городского пляжа. Они катались на коньках. Выбраться из воды им помогли очевидцы. 

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На озере Тургояк в Челябинской области, где 8 декабря в холодную воду провалились женщина с ребенком, измерили толщину ледового покрытия. В некоторых местах она составила пять сантиметров. Об этом рассказали в Управлении гражданской обороны и защиты населения города. «Толщина ледового покрытия колеблется от пяти до 22 см. Кроме того, на водоеме есть очень крупные полыньи. Убедительно просим вас воздержаться от нахождения на льду. Это крайне опасно», — сообщило МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс. В учреждении объяснили, что для массового пребывания людей и катания на коньках толщина льда должна быть не менее 25 см. Специалисты уточнили, что безопасное покрытие на Тургояке установится в том случае, если минусовая температура будет сохраняться в течение двух недель. Как ранее писало URA.RU, женщина и ребенок провалились под лед на Тургояке в районе городского пляжа. Они катались на коньках. Выбраться из воды им помогли очевидцы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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