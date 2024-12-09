Спасатели измерили лед на челябинском озере, где чуть не утонули женщина с ребенком

На озере Тургояк в Челябинской области, где 8 декабря в холодную воду провалились женщина с ребенком, измерили толщину ледового покрытия. В некоторых местах она составила пять сантиметров. Об этом рассказали в Управлении гражданской обороны и защиты населения города.
«Толщина ледового покрытия колеблется от пяти до 22 см. Кроме того, на водоеме есть очень крупные полыньи. Убедительно просим вас воздержаться от нахождения на льду. Это крайне опасно», — сообщило МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс.
В учреждении объяснили, что для массового пребывания людей и катания на коньках толщина льда должна быть не менее 25 см. Специалисты уточнили, что безопасное покрытие на Тургояке установится в том случае, если минусовая температура будет сохраняться в течение двух недель.
Как ранее писало URA.RU, женщина и ребенок провалились под лед на Тургояке в районе городского пляжа. Они катались на коньках. Выбраться из воды им помогли очевидцы.
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