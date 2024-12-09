09 декабря 2024

Депутаты защитят имущество россиян с мелкими долгами

В ГД внесут закон о запрете ареста недвижимости при долге до 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Исключением для закона о запрете ареста недвижимости станут долги по алиментам
Исключением для закона о запрете ареста недвижимости станут долги по алиментам Фото:

В Государственную Думу будет представлен законопроект, направленный на запрет ареста автомобилей и недвижимости судебными приставами в случае задолженностей на сумму менее 100 тысяч рублей. Инициаторами такого предложения выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель в фракции Дмитрий Гусев. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“, руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает запретить проводить арест автомобилей и недвижимости граждан и организаций, если сумма долга в рамках исполнительного производства составляет менее 100 тысяч рублей», — передает пресс-служба ТАСС. Соответствующий законопроект направят для рассмотрения в Государственную думу в ближайшее время. Законопроект предусматривает исключения для долгов по алиментам и обязательствам, возникшим в результате ущерба здоровью.

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В Государственную Думу будет представлен законопроект, направленный на запрет ареста автомобилей и недвижимости судебными приставами в случае задолженностей на сумму менее 100 тысяч рублей. Инициаторами такого предложения выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель в фракции Дмитрий Гусев. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“, руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает запретить проводить арест автомобилей и недвижимости граждан и организаций, если сумма долга в рамках исполнительного производства составляет менее 100 тысяч рублей», — передает пресс-служба ТАСС. Соответствующий законопроект направят для рассмотрения в Государственную думу в ближайшее время. Законопроект предусматривает исключения для долгов по алиментам и обязательствам, возникшим в результате ущерба здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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