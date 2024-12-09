Депутаты защитят имущество россиян с мелкими долгами

В Государственную Думу будет представлен законопроект, направленный на запрет ареста автомобилей и недвижимости судебными приставами в случае задолженностей на сумму менее 100 тысяч рублей. Инициаторами такого предложения выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель в фракции Дмитрий Гусев. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“, руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает запретить проводить арест автомобилей и недвижимости граждан и организаций, если сумма долга в рамках исполнительного производства составляет менее 100 тысяч рублей», — передает пресс-служба ТАСС. Соответствующий законопроект направят для рассмотрения в Государственную думу в ближайшее время. Законопроект предусматривает исключения для долгов по алиментам и обязательствам, возникшим в результате ущерба здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.