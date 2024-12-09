09 декабря 2024

Верховный суд не стал рассматривать жалобу убийцы школьниц в Златоусте

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Верховный суд вернул жалобу Мозглякова без рассмотрения
Верховный суд вернул жалобу Мозглякова без рассмотрения Фото:

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу убийцы двух школьниц в Златоусте (Челябинская область) Николая Мозглякова на пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Возвращено без рассмотрения», — говорится в постановлении, на которое ссылается РИА Новости. Основанием для возвращения жалобы стала статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Отмечается, что нельзя подать жалобу на пересмотр дела, если ее уже рассматривали в суде либо оставили без удовлетворения. Мозгляков пытался оспорить пожизненный арест уже пять раз, следует из картотеки дел.

Трагедия в Златоусте произошла 1 апреля 2008 года. Мозгляков напал на трех девочек, которые возвращались из школы домой. Угрожая ножом, он заставил их пойти за собой. На окраине местного кладбища он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех, затем попытался их убить. Выжить смогла только одна из девочек. Она назвала приметы маньяка, в частности, указала на татуировку в виде «паука». Мозглякова искали десять дней. Позднее он рассказал, что приходил на похороны девочек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.

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Верховный суд России не стал рассматривать жалобу убийцы двух школьниц в Златоусте (Челябинская область) Николая Мозглякова на пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Возвращено без рассмотрения», — говорится в постановлении, на которое ссылается РИА Новости. Основанием для возвращения жалобы стала статья 401.17 УПК (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Отмечается, что нельзя подать жалобу на пересмотр дела, если ее уже рассматривали в суде либо оставили без удовлетворения. Мозгляков пытался оспорить пожизненный арест уже пять раз, следует из картотеки дел. Трагедия в Златоусте произошла 1 апреля 2008 года. Мозгляков напал на трех девочек, которые возвращались из школы домой. Угрожая ножом, он заставил их пойти за собой. На окраине местного кладбища он совершил действия сексуального характера в отношении всех трех, затем попытался их убить. Выжить смогла только одна из девочек. Она назвала приметы маньяка, в частности, указала на татуировку в виде «паука». Мозглякова искали десять дней. Позднее он рассказал, что приходил на похороны девочек. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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