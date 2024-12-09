Челябинский отрезок трассы М5 заносит снегом. В пресс-службе региональной ГИБДД порекомендовали водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
«Дорожная обстановка на 1609 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск поворот на Кропачево. Идут осадки в виде снега, на дороге образуется скользкость», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ГАИ, образуются заторы в сторону Челябинска.
В пресс-службе областной ГИБДД отметили, что экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Они рекомендуют водителям соблюдать ПДД. Из-за метели и снегопадов 10 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.
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