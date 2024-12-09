09 декабря 2024

Челябинскую трассу М-5 заносит снегом. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Снегопады на дороге приводят к образованию заторов Фото:

Челябинский отрезок трассы М5 заносит снегом. В пресс-службе региональной ГИБДД порекомендовали водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Дорожная обстановка на 1609 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск поворот на Кропачево. Идут осадки в виде снега, на дороге образуется скользкость», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ГАИ, образуются заторы в сторону Челябинска.

В пресс-службе областной ГИБДД отметили, что экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Они рекомендуют водителям соблюдать ПДД. Из-за метели и снегопадов 10 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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Челябинский отрезок трассы М5 заносит снегом. В пресс-службе региональной ГИБДД порекомендовали водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. «Дорожная обстановка на 1609 км автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск поворот на Кропачево. Идут осадки в виде снега, на дороге образуется скользкость», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ГАИ, образуются заторы в сторону Челябинска. В пресс-службе областной ГИБДД отметили, что экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Они рекомендуют водителям соблюдать ПДД. Из-за метели и снегопадов 10 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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