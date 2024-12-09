Декретница из Чебаркуля отдала 1,5 млн рублей мошенникам в надежде заработать

Декретница из города Чебаркуль Челябинской области перевела «личному брокеру» 1,5 миллиона рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В отделе полиции 40-летняя женщина из Чебаркуля рассказала, что получила телефонный звонок от незнакомой девушки, предложившей заработать на инвестициях. Согласившись, она установила приложение и взяла два кредита на сумму более 750 тысяч рублей и оформила две кредитные карты по 400 тысяч рублей каждая», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пострадавшая не особо вдавалась в суть происходящего и полностью доверилась «персональному брокеру». Незнакомой женщине она 11 раз переводила деньги и отправила в общей сложности один миллион 415 тысяч рублей.
В личном кабинете прибыть росла, но снять эти деньги женщина не могла. Даже когда стала понимать, что ее обманывают, продолжала переводить деньги. Женщина опасалась, что ее личный кабинет заблокируют и она потеряет все средства. Следователями МО МВД России «Чебаркульский» по данному факту возбуждено уголовное дело.
Мошенники в третьем квартале 2024 года украли с банковских счетов россиян рекордные 9,3 миллиарда рублей. Показатель является максимальным за все время замеров, сообщили ранее в Центробанке. 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банки и переводы. Практически все средства — 9,2 миллиарда рублей — мошенники украли у физических лиц.
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