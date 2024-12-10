ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахово: карта СВО на 10 декабря

Украинские военные начали операцию по выводу своих подразделений из города Курахово в ДНР, сообщили представители силовых ведомств. Также лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что лидер Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эммануэль Макрон активизировали действия по ускорению размещения французских военных подразделений на территории Украины. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Макрон ускорит отправку войск в Украину
На пресс-конференции, где присутствовал кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, Зеленский впомнил об инициативе Макрона разместить европейские войска на украинской земле до того, как Украина станет полноправным членом НАТО, передает «Ридус». В настоящее время Макрон начал процесс перемещения французских военных подразделений на территорию Украины, сообщил Филиппо в соцсети X.
Российские военные вошли в Сумскую область
Военнослужащие ВС РФ вошли на территорию Сумской области Украины, передает telegram-канал «Военное дело». Предполагается, что российские войска выполнят маневр с целью обхода украинских подразделений с тыла.
Кураховское направление
ВСУ начали процесс выведения своих подразделений из города Курахово (ДНР). Ранее украинские военные предпринимали попытки ухода небольшими группами, однако теперь увеличился как размер, так и частота маневров, сообщают ТАСС в силовых структурах.
Власти сообщают о новых успехах ВС РФ в районе Курахово и к северу от города. Активно продолжается наступление в направлении города Покровск. Также говорится об освобождении населенного пункта Новотроицкое и прогрессе в районе Шевченко, передает telegram-канал WarGonzo.
Харьковское направление
Позиция ВСУ, расположенная в южной части города Волчанска Харьковской области, перешла под контроль российских военных, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, активность российских войск наблюдается также в районах поселений Старица и Тихое, находящихся в Харьковской области.
Запорожское направление
Волонтеры саперного подразделения «БАРС-32», которое входит в состав военного объединения «Днепр», успешно обезвредили кассетные боеприпасы, произведенные в США, после того как ВСУ осуществили атаку в Запорожской области. Сапер подразделения с позывным Кубанский рассказал РИА Новости, что украинская артиллерия активно использует для обстрелов тыловых районов воинской группировки американские кассетные боеприпасы типа М864.
Купянское направление
Украинские войска, дислоцированные в районе Купянска в Харьковской области, ощутили поражение после атак российских военных. В результате этого российские силы смогли занять стратегически важные позиции в населенных пунктах Лозовая и Зеленый Гай, сообщил ТАСС Марочко. Для стабилизации ситуации на данном направлении украинское командование было вынуждено направить дополнительные резервы, которые изначально предназначались для покрытия потерь на других участках фронта.
Покровское направление
Российские ВС продолжают наступление и расширяют свои позиции к юго-западу от города Красноармейск (украинское название — Покровск), сообщили в силовых структурах. Особенно активные боевые действия наблюдаются в районе поселка Шевченко и села Песчаное, где ВСУ терпят значительные потери. Поселок Шевченко был важным логистическим центром для украинских войск, через который осуществлялась поддержка и снабжение украинских военных группировок, действующих в различных направлениях.
Курское направление
Населенный пункт Плехово в Курской области освобожден. ВСУ продолжают перемещать личный состав и военную технику.
Также украинские военные осуществили ракетный удар из системы HIMARS по исправительному учреждению в Курской области, где содержались военнопленные ВСУ. Удар был нанесен сразу после очередного обмена военнопленными, сообщил украинский военнопленный.
Луганское направление
Интенсивность боевых действий российских военных против подразделений ВСУ, расположенных в Петровском (известном в Украине как Грековка) увеличилась втрое, рассказал Марочко. В рамках стратегии предотвращения полноценной поддержки украинских воинских формирований, ВС РФ также усилили число ударов по логистическим и тыловым объектам ВСУ.
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