Солдаты ВСУ массово бегут из Курахова

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Солдаты ВСУ массово покидают Курахово
Солдаты ВСУ массово покидают Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пытаться выводить свои подразделения из Курахово (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Если раньше они (ВСУ) пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие», — сообщили ТАСС в силовых структурах. 

Битва за контроль над Курахово продолжается уже более месяца. С начала ноября в городе развернулись активные уличные столкновения. Вооруженные силы РФ интенсивно окружают украинские войска, которые дислоцируются в этом населенном пункте.

Несмотря на активные действия ВСУ по выводу своих сил, в Курахово все еще сохраняются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где обустроены комплексы огневых позиций противника.

Несколько дней назад, 5декабря, ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР). Так у ВСУ практически не осталось путей отступления из города.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пытаться выводить свои подразделения из Курахово (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах. «Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Если раньше они (ВСУ) пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие», — сообщили ТАСС в силовых структурах.  Битва за контроль над Курахово продолжается уже более месяца. С начала ноября в городе развернулись активные уличные столкновения. Вооруженные силы РФ интенсивно окружают украинские войска, которые дислоцируются в этом населенном пункте. Несмотря на активные действия ВСУ по выводу своих сил, в Курахово все еще сохраняются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где обустроены комплексы огневых позиций противника. Несколько дней назад, 5декабря, ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР). Так у ВСУ практически не осталось путей отступления из города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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