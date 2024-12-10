Солдаты ВСУ массово бегут из Курахова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пытаться выводить свои подразделения из Курахово (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах.
«Сейчас попытки противника выйти из Курахово приобретают массовый характер. Если раньше они (ВСУ) пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие», — сообщили ТАСС в силовых структурах.
Битва за контроль над Курахово продолжается уже более месяца. С начала ноября в городе развернулись активные уличные столкновения. Вооруженные силы РФ интенсивно окружают украинские войска, которые дислоцируются в этом населенном пункте.
Несмотря на активные действия ВСУ по выводу своих сил, в Курахово все еще сохраняются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где обустроены комплексы огневых позиций противника.
Несколько дней назад, 5декабря, ВС РФ фактически перерезали трассу Курахово — Запорожье (ДНР). Так у ВСУ практически не осталось путей отступления из города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.