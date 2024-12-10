Гадаем на богатство и личное счастье: приметы и традиции на Сойкин день 11 декабря

Ежегодно 11 декабря православные вспоминают о епископе Феодоре Симоновском. В народном же календаре эта дата получила название Сойкин день. О традициях, запретах и истории праздника — в материале URA.RU.
Традиции на Сойкин день
Как и на другие церковные праздники, верующие начинали Сойкин день с посещения церкви. 11 декабря было принято молиться Феодору Симоновскому, просить у него поддержки в трудной жизненной ситуации, избавления от болезней и укрепления веры в бога.
Гадания в этот день
Вернувшись домой, люди начинали гадать: считалось, что в Сойкин день можно узнать свое будущее. Для этого люди брали монетки и бросали их в сугроб, а затем начинали искать деньги. Если сходу получалось найти монету с большим номиналом — значит в будущем человека ожидает богатство. Достать мелочь считалось плохим знаком сулило безденежный год.
Также в народе гадали при помощи фасоли. Не считая нужно было сложить три гостки с бобами: одна отвечала за здоровье, вторая — за личную жизнь, а третья — за работу. Затем каждую кучку нужно было пересчитать: четкое количество фасоли обещало удачу, а вот нечетное — проблемы в сфере.
Что можно и нельзя делать на Сойкин день
Девушки на Сойкин день внимательно следили за волосами. Ходить с распущенными волосами запрещалось — иначе жениха можно было не найти. Замужние дамы тоже не спешили распускать прически — судя по приметам мужа скоро заподозрят в измене.
Также 11 декабря нельзя было брать и отдавать деньги в долг — считалось, что вместе со сбережениями из дома уйдут любовь и благополучие. Помимо этого, на праздник не разрешалось ругаться с близкими, сквернословить и показывать негативные эмоции, так как испорченные отношения в Сойкин день будет намного труднее наладить в будущем.
Приметы на Сойкин день
Погода на Сойкин день подсказывала людям, что ждать от природы дальше. Потепление 11 декабря означало, что скоро придут морозы. А обилие снега намекало на богатый и урожайный год. В народе также верили, что если на Сойкин день идет снег — значит, из дома лучше не выходить, иначе можно затоптать свою судьбу.
Особое внимание люди уделяли птицам — считалось, что если сойка прилетит к окну и сядет неподалеку, то скоро придет удача. Поэтому многие люди специально раскидывали хлебные крошки у дома, приманивая и птицу, и свое счастье.
История праздника
Во всех православных храмах 11 декабря проходит богослужения в честь Феодора Симоновского. Святой жил в 14 веке: он родился в 1339 году в верующей семье. Родители верили, что их сын в будущем станет ученым, поэтому с ранних лет отдали его учиться.
Когда Феодор Симоновский был подростком, он потерял родителей. Воспитывать его взялся дядя — Сергий Радонежский. Он забрал юношу в Троицкий монастырь, где обучил святого иконописи, чтению и греческому языку.
Больше всего Феодор Симоновский запомнился тем, что стал духовником Дмитрия Донского после Куликовской битвы. А также основанием Рождественского девичьего монастыря, который существует и по сей день.
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