09 декабря 2024

Помощница пермского депутата стала самой красивой женщиной в России. Фото

Пермячка получила корону «Королевы России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка приняла участие в фестивале «Королева года»
Пермячка приняла участие в фестивале «Королева года» Фото:

Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, директор модельного агентства Mika Ксения Кин получила титул «Королева России». Корону девушке вручили во время фестиваля «Королева года», который состоялся в Москве 8 декабря.

«„Королева России“. Друзья, спасибо за поддержку, спасибо всем, кто верил и ждал», — написала Ксения Кин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Это не первая победа пермячки на конкурсе красоты. В 2023 году она забрала главную корону проекта Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». Но за неделю до участия в конкурсе девушка стала свидетельницей атаки беспилотников в Москве и чудом осталась жива.

Также в фестивале «Королева года» приняла участие дизайнер из Перми Евгения Мазеина. Ее признали лучшим свадебным дизайнером и включили в «Книгу рекордов России».

Фестиваль «Королева года» считается одним из самых масштабных проектов красоты в мире. Жюри выбирает лучших бизнес-леди страны в разных номинациях. В мероприятии принимают участие звезды российского шоу-бизнеса.

Корону пермячке вручал певец Прохор Шаляпин
Корону пермячке вручал певец Прохор Шаляпин
Фото:

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Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, директор модельного агентства Mika Ксения Кин получила титул «Королева России». Корону девушке вручили во время фестиваля «Королева года», который состоялся в Москве 8 декабря. «„Королева России“. Друзья, спасибо за поддержку, спасибо всем, кто верил и ждал», — написала Ксения Кин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Это не первая победа пермячки на конкурсе красоты. В 2023 году она забрала главную корону проекта Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». Но за неделю до участия в конкурсе девушка стала свидетельницей атаки беспилотников в Москве и чудом осталась жива. Также в фестивале «Королева года» приняла участие дизайнер из Перми Евгения Мазеина. Ее признали лучшим свадебным дизайнером и включили в «Книгу рекордов России». Фестиваль «Королева года» считается одним из самых масштабных проектов красоты в мире. Жюри выбирает лучших бизнес-леди страны в разных номинациях. В мероприятии принимают участие звезды российского шоу-бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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