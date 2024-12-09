Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова, директор модельного агентства Mika Ксения Кин получила титул «Королева России». Корону девушке вручили во время фестиваля «Королева года», который состоялся в Москве 8 декабря.
«„Королева России“. Друзья, спасибо за поддержку, спасибо всем, кто верил и ждал», — написала Ксения Кин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Это не первая победа пермячки на конкурсе красоты. В 2023 году она забрала главную корону проекта Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». Но за неделю до участия в конкурсе девушка стала свидетельницей атаки беспилотников в Москве и чудом осталась жива.
Также в фестивале «Королева года» приняла участие дизайнер из Перми Евгения Мазеина. Ее признали лучшим свадебным дизайнером и включили в «Книгу рекордов России».
Фестиваль «Королева года» считается одним из самых масштабных проектов красоты в мире. Жюри выбирает лучших бизнес-леди страны в разных номинациях. В мероприятии принимают участие звезды российского шоу-бизнеса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!