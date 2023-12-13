13 декабря 2023

Пермская королева красоты обучит детей и продвинет на заграничные подиумы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие 19 сезона Недели моды. Екатеринбург, дефиле, модели, модель, подиум, мода, показ мод, неделя моды
Пермячка будет обучать детей ходить по подиуму и искать для них контракты Фото:

В Перми набирает популярность тренд на открытие модельных агентств и школ. Модель Ксения Кин, ставшая победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023», заявила о старте собственного проекта. Девушка решила открыть детское модельное агентство. Об этом URA.RU рассказала Ксения Кин.

«В модельном агентстве мы сделаем уклон на работе с детьми. Зададим свой концепт, который будет отличаться от всех других агентств в нашем городе. Так же приоткрою секрет: наши дети будут частыми гостями модных показов и брендов не только в России, но и в странах СНГ. В Перми очень много красивых людей и нас должны знать все», — отметила пермская королева красоты.

Девушка добавила, что у нее большой опыт работы преподавателем по дефиле. Она занималась с детьми и взрослыми. Но работа с детьми стала одним из самых любимых занятий, поэтому агентство будет работать именно с юными моделями. Также Ксения Кин планирует запустить курсы повышения квалификации для моделей с прохождением практики.

В ноябре 2023 года о запуске аналогичного проекта сообщала обладательница титула «Красавица мира» Евангелина Верещагина. Отличие ее агентства в том, что она будет продвигать не только детей, но и взрослых. В проекте не предусмотрена школа, обучающая моделей ходить и позировать перед камерой. Девушка намерена заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру.

Ксения Кин участвовала во многих модных показах и конкурсах красоты
Ксения Кин участвовала во многих модных показах и конкурсах красоты
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В Перми набирает популярность тренд на открытие модельных агентств и школ. Модель Ксения Кин, ставшая победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023», заявила о старте собственного проекта. Девушка решила открыть детское модельное агентство. Об этом URA.RU рассказала Ксения Кин. «В модельном агентстве мы сделаем уклон на работе с детьми. Зададим свой концепт, который будет отличаться от всех других агентств в нашем городе. Так же приоткрою секрет: наши дети будут частыми гостями модных показов и брендов не только в России, но и в странах СНГ. В Перми очень много красивых людей и нас должны знать все», — отметила пермская королева красоты. Девушка добавила, что у нее большой опыт работы преподавателем по дефиле. Она занималась с детьми и взрослыми. Но работа с детьми стала одним из самых любимых занятий, поэтому агентство будет работать именно с юными моделями. Также Ксения Кин планирует запустить курсы повышения квалификации для моделей с прохождением практики. В ноябре 2023 года о запуске аналогичного проекта сообщала обладательница титула «Красавица мира» Евангелина Верещагина. Отличие ее агентства в том, что она будет продвигать не только детей, но и взрослых. В проекте не предусмотрена школа, обучающая моделей ходить и позировать перед камерой. Девушка намерена заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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