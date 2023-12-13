Пермская королева красоты обучит детей и продвинет на заграничные подиумы. Фото

14 декабря 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Пермячка будет обучать детей ходить по подиуму и искать для них контракты Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми набирает популярность тренд на открытие модельных агентств и школ. Модель Ксения Кин, ставшая победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023», заявила о старте собственного проекта. Девушка решила открыть детское модельное агентство. Об этом URA.RU рассказала Ксения Кин. «В модельном агентстве мы сделаем уклон на работе с детьми. Зададим свой концепт, который будет отличаться от всех других агентств в нашем городе. Так же приоткрою секрет: наши дети будут частыми гостями модных показов и брендов не только в России, но и в странах СНГ. В Перми очень много красивых людей и нас должны знать все», — отметила пермская королева красоты. Девушка добавила, что у нее большой опыт работы преподавателем по дефиле. Она занималась с детьми и взрослыми. Но работа с детьми стала одним из самых любимых занятий, поэтому агентство будет работать именно с юными моделями. Также Ксения Кин планирует запустить курсы повышения квалификации для моделей с прохождением практики. В ноябре 2023 года о запуске аналогичного проекта сообщала обладательница титула «Красавица мира» Евангелина Верещагина. Отличие ее агентства в том, что она будет продвигать не только детей, но и взрослых. В проекте не предусмотрена школа, обучающая моделей ходить и позировать перед камерой. Девушка намерена заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру. Ксения Кин участвовала во многих модных показах и конкурсах красоты Фото со страницы Ксении Кин в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/miss_kin Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми набирает популярность тренд на открытие модельных агентств и школ. Модель Ксения Кин, ставшая победительницей всероссийского конкурса красоты «Миссис Топ мира России 2023», заявила о старте собственного проекта. Девушка решила открыть детское модельное агентство. Об этом URA.RU рассказала Ксения Кин. «В модельном агентстве мы сделаем уклон на работе с детьми. Зададим свой концепт, который будет отличаться от всех других агентств в нашем городе. Так же приоткрою секрет: наши дети будут частыми гостями модных показов и брендов не только в России, но и в странах СНГ. В Перми очень много красивых людей и нас должны знать все», — отметила пермская королева красоты. Девушка добавила, что у нее большой опыт работы преподавателем по дефиле. Она занималась с детьми и взрослыми. Но работа с детьми стала одним из самых любимых занятий, поэтому агентство будет работать именно с юными моделями. Также Ксения Кин планирует запустить курсы повышения квалификации для моделей с прохождением практики. В ноябре 2023 года о запуске аналогичного проекта сообщала обладательница титула «Красавица мира» Евангелина Верещагина. Отличие ее агентства в том, что она будет продвигать не только детей, но и взрослых. В проекте не предусмотрена школа, обучающая моделей ходить и позировать перед камерой. Девушка намерена заниматься организацией конкурсов красоты, фэшн шоу, возить моделей на показы по всему миру.