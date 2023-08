Пермячка пережила атаку дронов и выиграла конкурс красоты

История королевы красоты, которая оказалась в «Москва-Сити» во время атаки беспилотников

23 августа 2023

Девушка получила главную корону федерального конкурса TOP BEST RUSSIA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермячка Ксения Кин выиграла всероссийский конкурс красоты TOP BEST RUSSIA, который проходил в Москве с 1 по 6 августа. Девушка обошла 50 соперниц из разных городов страны, попала в «Книгу рекордов России» и получила шанс представлять Россию на международных конкурсах. Но за неделю до финального шоу пермячка стала свидетельницей атаки беспилотников в «Москва-Сити» и чудом осталась жива. Модель рассказала URA.RU, какой ценой ей удалось обойти самых красивых девушек страны. Атака беспилотников Ксения прилетела в Москву из Перми на вечернем рейсе 31 июля. В аэропорту ее встретила подруга, и они отправились отметить встречу в кафе в «Москва-Сити». После того, как им принести чай, раздались взрывы: «Мы очень испугались. Это было так мощно! Волна долетела до нас. Конечно же мы сразу сбежали домой. Многие девушки испугались новостей о взрывах и вообще не приехали на конкурс в Москву. Но только не я. Я летела туда с целью победить, и ничто бы мне не помешало ее добиться». Девушки много репетировали, чтобы достойно выступить на одной сцене со звездами Фото: Ксения Кин Репетиции и подготовка к конкурсу длилась пять дней. На протяжении всего времени девушкам по десять часов приходилось ходить на каблуках с небольшим перерывом на обед. Не все конкурсантки смогли выдержать такое испытание. «Я участвую в подобных конкурсах уже пятый раз, и здесь была самая тяжелая подготовка. Не обошлось без слез и истерик. Даже я стерла свои ножки, хотя постоянно хожу на каблуках. Девушкам приходилось перематывать ноги лейкопластырем, потому что они просто не могли ходить», — поделилась Ксения. Яркий финал шоу и капризы певца Шуры Никита Джигурда показался Ксении обычным мужчиной с яркой харизмой Фото: Ксения Кин Финал конкурса красоты TOP BEST RUSSIA состоялся 6 августа на сцене банкетного комплекса Golden palace в Москве. Во время шоу девушки дефилировали и танцевали под песни Никиты Джигурды, Прохора Шаляпина и Шуры. «Шура очень веселый, но он человек настроения. Мы готовили три номера под каждую из его песен, но он до выхода на сцену не говорил, в каком порядке будет их петь. За кулисами выстраивались так, чтобы можно было быстро быстро подстроиться под любое начало песни. В итоге все прошло гладко», — рассказала девушка. Сначала Ксению наградили в номинации «Миссис женственность» Фото: Ксения Кин Каждую девушку наградили тем или иным званием. Сначала Ксении дали ленточку «Мисс Женственность», но когда все имена были названы, пермячку вызвали на сцену еще раз. «Первые секунды три не понимала, что меня объявили победительницей. Стояла в ступоре и думала, это меня назвали? Все смотрели на меня. Вышла вперед, мне надели на голову шикарную корону. Я даже прослезилась. Не могла поверить. Испытала очень большой спектр эмоций. Почему-то думала, что у меня не получится», — призналась Ксения. Выход на международные конкурсы Конкурс TOP BEST RUSSIA официально признали самым массовым фестивалем моды и красоты в стране. В мероприятии приняли участие 227 участников: модели, дизайнеры, визажисты, постановщики. Каждому из них вручили сертификаты, о том, что их имена занесены в «Книгу рекордов России». Ксения тоже привезла такой сертификат. Кроме того, она получила шанс представлять страну на международных конкурсах красоты «Миссис Евразия» и «Мисс Вселенная». «Меня уже приглашали на конкурс „Миссис Евразия“, но я тогда отказалась. Сейчас очень об этом жалею, поэтому следующий ни за что не пропущу. Буду отстаивать и представлять красоту и честь города Перми», — рассказала победительница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

