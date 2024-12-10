Мэрия Копейска обвинила жителей в засоре канализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провал дороги, авария канализационного коллектора. Челябинск, провал, яма, жкх, ремонт канализации, воронка, куйбышева7, авария канализации, водоворот, канализационный коллектор
Жителей улицы Федячкина в Копейске постоянно подтапливает канализация Фото:

Администрация Копейска, города-спутника Челябинска, обвинила жителей в засорах канализации. По их данным, люди выбрасывают в систему непредназначенные для канализации предметы из искусственных и синтетических волокон.

«Согласно выписки из журнала заявок с ноября по настоящее время по улице Федячкина отработано семь заявок по домам №32, 8, 5, 30, 4А, 8. Основная причина аварийных ситуаций на сетях водоотведения по данным адресам — сброс жителями в нее искусственных и синтетических волокон», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее копейчане не раз жаловались на подтопление деревянных бараков на улице Федячкина из-за переполнения сливных колодцев. «Нас уже не первый раз топит колодец на улице Федячкина. Он переполняется, все содержимое льется прямо под пол, наши бараки 30-х годов стоят на земле», — рассказали URA.RU жители улицы.

В горадминистрации отметили, что на 9 декабря сети водоотведения по улице Федячкина работают в штатном режиме. Аварийных заявок в диспетчерской службе МУП «КСВВ» не зафиксировано.

В сентябре жители новых микрорайонов обвинили сотрудников детских садов в засоре канализации. Сантехники показали жителям, что извлекают килограммы влажных салфеток. Заведующая местного садика рассказала URA.RU, что в образовательном учреждении не пользуются влажными салфетками, а к засорам приводят обрезки от овощей, которые выбрасывают сами жители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Копейска, города-спутника Челябинска, обвинила жителей в засорах канализации. По их данным, люди выбрасывают в систему непредназначенные для канализации предметы из искусственных и синтетических волокон. «Согласно выписки из журнала заявок с ноября по настоящее время по улице Федячкина отработано семь заявок по домам №32, 8, 5, 30, 4А, 8. Основная причина аварийных ситуаций на сетях водоотведения по данным адресам — сброс жителями в нее искусственных и синтетических волокон», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее копейчане не раз жаловались на подтопление деревянных бараков на улице Федячкина из-за переполнения сливных колодцев. «Нас уже не первый раз топит колодец на улице Федячкина. Он переполняется, все содержимое льется прямо под пол, наши бараки 30-х годов стоят на земле», — рассказали URA.RU жители улицы. В горадминистрации отметили, что на 9 декабря сети водоотведения по улице Федячкина работают в штатном режиме. Аварийных заявок в диспетчерской службе МУП «КСВВ» не зафиксировано. В сентябре жители новых микрорайонов обвинили сотрудников детских садов в засоре канализации. Сантехники показали жителям, что извлекают килограммы влажных салфеток. Заведующая местного садика рассказала URA.RU, что в образовательном учреждении не пользуются влажными салфетками, а к засорам приводят обрезки от овощей, которые выбрасывают сами жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...