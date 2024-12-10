Мэрия Копейска обвинила жителей в засоре канализации

Жителей улицы Федячкина в Копейске постоянно подтапливает канализация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Копейска, города-спутника Челябинска, обвинила жителей в засорах канализации. По их данным, люди выбрасывают в систему непредназначенные для канализации предметы из искусственных и синтетических волокон.

«Согласно выписки из журнала заявок с ноября по настоящее время по улице Федячкина отработано семь заявок по домам №32, 8, 5, 30, 4А, 8. Основная причина аварийных ситуаций на сетях водоотведения по данным адресам — сброс жителями в нее искусственных и синтетических волокон», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее копейчане не раз жаловались на подтопление деревянных бараков на улице Федячкина из-за переполнения сливных колодцев. «Нас уже не первый раз топит колодец на улице Федячкина. Он переполняется, все содержимое льется прямо под пол, наши бараки 30-х годов стоят на земле», — рассказали URA.RU жители улицы.

В горадминистрации отметили, что на 9 декабря сети водоотведения по улице Федячкина работают в штатном режиме. Аварийных заявок в диспетчерской службе МУП «КСВВ» не зафиксировано.

В сентябре жители новых микрорайонов обвинили сотрудников детских садов в засоре канализации. Сантехники показали жителям, что извлекают килограммы влажных салфеток. Заведующая местного садика рассказала URA.RU, что в образовательном учреждении не пользуются влажными салфетками, а к засорам приводят обрезки от овощей, которые выбрасывают сами жители.