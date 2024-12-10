Взболтать, но не смешивать: какие сочетания напитков особенно опасны

Энергетик и газировка несут опасность для здоровья, если смешать их с алкоголем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова и предостерегла от таких сочетаний напитков.
«Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», — рассказала Майорова изданию «Лента.ру». Также врач назвала особенно опасным сочетание газированных напитков и алкоголя. Газировка ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению и обезвоживанию организма.
Кроме того, Майорова порекомендовала не смешивать разные типы алкоголя, так как это может привести к сильному отравлению. Угрозу несут и коктейли с множеством ингредиентов, потому что они могут скрывать содержание алкоголя, что затрудняет контролирование его объема и увеличивает риск чрезмерного потребления. Врач поделилась советом: если вы употребляете алкоголь вечером, то лучше придерживаться одного типа алкогольного напитка, чтобы избежать негативных последствий.
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