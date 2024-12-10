В Татарстане мигранты не смогут работать таксистами и охранниками

В Татарстане с 2025 года установят запрет на трудовую деятельность на основании патентов в некоторых сферах. Текст документа опубликован на сайте «Официальный Татарстан». Сейчас указ проходит антикоррупционную экспертизу.
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Татарстан, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующим видам экономической деятельности: деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; деятельность охранных служб, в том числе частных», — говорится в тексте документа.
Также согласно проекту указа, мигранты не смогут заниматься перевозкой опасных грузов. Иностранцам будет запрещено работать ветеринарами, охранниками, мастерами по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовой техники. Полный список запретов опубликован в указе.
В постановлении говорится, что выполнить все требования работодатели смогут в течении трех месяцев после вступления в силу указа. Ранее в Татарстане увеличили стоимость патентов для мигрантов. Теперь в 2025 году цена вырастет на 539 рублей до 6768. В республике прогнозируют рост доходов иностранных специалистов.
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