В Челябинске назвали самые необычные имена для детей

Самыми необычными именами для детей, родившихся в роддоме клиники ЮУГМУ за осень, стали Клеопатра и Добрыня Никитич. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Самые оригинальные имена: Клеопатра, Добрыня Никитич. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного минздрава отметили, что самыми популярными именами в этом роддоме для осенних малышей стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Кроме того, постепенно возвращается мода на женское имя Вера. В самом роддоме уточнили, что к ним приезжают рожать женщины вне зависимости от места прописки, то есть из всех регионов страны.
Ранее в роддоме ЮУГМУ рассказали, что приняли за осень 21 двойню. При этом количество мальчиков превышает число девочек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!