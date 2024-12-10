В Челябинске назвали самые необычные имена для детей

В Челябинске новорожденным дали имена Клеопатра и Добрыня Никитич
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
В челябинском роддоме назвали самые необычные имена Фото:

Самыми необычными именами для детей, родившихся в роддоме клиники ЮУГМУ за осень, стали Клеопатра и Добрыня Никитич. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Самые оригинальные имена: Клеопатра, Добрыня Никитич. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного минздрава отметили, что самыми популярными именами в этом роддоме для осенних малышей стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Кроме того, постепенно возвращается мода на женское имя Вера. В самом роддоме уточнили, что к ним приезжают рожать женщины вне зависимости от места прописки, то есть из всех регионов страны.

Ранее в роддоме ЮУГМУ рассказали, что приняли за осень 21 двойню. При этом количество мальчиков превышает число девочек.

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Самыми необычными именами для детей, родившихся в роддоме клиники ЮУГМУ за осень, стали Клеопатра и Добрыня Никитич. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Самые оригинальные имена: Клеопатра, Добрыня Никитич. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава отметили, что самыми популярными именами в этом роддоме для осенних малышей стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Кроме того, постепенно возвращается мода на женское имя Вера. В самом роддоме уточнили, что к ним приезжают рожать женщины вне зависимости от места прописки, то есть из всех регионов страны. Ранее в роддоме ЮУГМУ рассказали, что приняли за осень 21 двойню. При этом количество мальчиков превышает число девочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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