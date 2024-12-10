В Челябинске назвали самые необычные имена для детей

В Челябинске новорожденным дали имена Клеопатра и Добрыня Никитич

10 декабря 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

В челябинском роддоме назвали самые необычные имена Фото: Илья Московец © URA.RU Самыми необычными именами для детей, родившихся в роддоме клиники ЮУГМУ за осень, стали Клеопатра и Добрыня Никитич. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Самые оригинальные имена: Клеопатра, Добрыня Никитич. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава отметили, что самыми популярными именами в этом роддоме для осенних малышей стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Кроме того, постепенно возвращается мода на женское имя Вера. В самом роддоме уточнили, что к ним приезжают рожать женщины вне зависимости от места прописки, то есть из всех регионов страны. Ранее в роддоме ЮУГМУ рассказали, что приняли за осень 21 двойню. При этом количество мальчиков превышает число девочек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми необычными именами для детей, родившихся в роддоме клиники ЮУГМУ за осень, стали Клеопатра и Добрыня Никитич. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Самые оригинальные имена: Клеопатра, Добрыня Никитич. Самые редкие имена: Михаил, Светлана, Петр, Наталья, Ирина», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минздрава отметили, что самыми популярными именами в этом роддоме для осенних малышей стали Александр, Тимофей, Арсений, Ева, Софья и Мия. Кроме того, постепенно возвращается мода на женское имя Вера. В самом роддоме уточнили, что к ним приезжают рожать женщины вне зависимости от места прописки, то есть из всех регионов страны. Ранее в роддоме ЮУГМУ рассказали, что приняли за осень 21 двойню. При этом количество мальчиков превышает число девочек.