Депутат: в Екатеринбурге станет меньше новых ЖК

В Екатеринбурге сократился ввод многоквартирных домов и выросло число возведенных индивидуальных построек. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Владимир Крицкий (гендиректор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость —Урал»), выражая опасение по поправкам к адресным табличкам. Предлагается на индивидуальные дома, старые и построенные по проектам, ставить бело-синие. Трансляция заседания шла на сайте гордумы.
«В этом году мы убедимся, что у нас упал ввод многоквартирных домов. Но вырос ввод индивидуального жилья», — подчеркнул Крицкий. Добавив, что число построек растет за счет того, что стало возможным переводить садовые дома в жилые объекты. Плюс, идет активная газификация этих территорий.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с начала 2024 года объем строительства жилья вырос на 25%. При этом увеличилась и средняя цена квадратного метра — с 137,7 тысяч рублей до 146,3 тысяч рублей (+6,5%). Данными делился один из застройщиков.
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