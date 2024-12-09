09 декабря 2024

Депутат: в Екатеринбурге станет меньше новых ЖК

Депутат Крицкий: в Екатеринбурге стали строить больше индивидуального жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге упал ввод многоквартирных домов, считает Владимир Крицкий Фото:

В Екатеринбурге сократился ввод многоквартирных домов и выросло число возведенных индивидуальных построек. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Владимир Крицкий (гендиректор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость —Урал»), выражая опасение по поправкам к адресным табличкам. Предлагается на индивидуальные дома, старые и построенные по проектам, ставить бело-синие. Трансляция заседания шла на сайте гордумы.

«В этом году мы убедимся, что у нас упал ввод многоквартирных домов. Но вырос ввод индивидуального жилья», — подчеркнул Крицкий. Добавив, что число построек растет за счет того, что стало возможным переводить садовые дома в жилые объекты. Плюс, идет активная газификация этих территорий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с начала 2024 года объем строительства жилья вырос на 25%. При этом увеличилась и средняя цена квадратного метра — с 137,7 тысяч рублей до 146,3 тысяч рублей (+6,5%). Данными делился один из застройщиков.

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В Екатеринбурге сократился ввод многоквартирных домов и выросло число возведенных индивидуальных построек. Об этом на заседании гордумы заявил депутат Владимир Крицкий (гендиректор АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость —Урал»), выражая опасение по поправкам к адресным табличкам. Предлагается на индивидуальные дома, старые и построенные по проектам, ставить бело-синие. Трансляция заседания шла на сайте гордумы. «В этом году мы убедимся, что у нас упал ввод многоквартирных домов. Но вырос ввод индивидуального жилья», — подчеркнул Крицкий. Добавив, что число построек растет за счет того, что стало возможным переводить садовые дома в жилые объекты. Плюс, идет активная газификация этих территорий. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге с начала 2024 года объем строительства жилья вырос на 25%. При этом увеличилась и средняя цена квадратного метра — с 137,7 тысяч рублей до 146,3 тысяч рублей (+6,5%). Данными делился один из застройщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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