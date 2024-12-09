«Свиной» и «Гонконгский» грипп обнаружили у ямальцев

Вирус гриппа А (H3N2), ранее известный как «Гонконгский» и А (H1N1), известный как «свиной грипп», обнаружили у жителей ЯНАО. За прошедшую неделю гриппом заболело три человека, сообщили санитарные врачи округа.
«За 49 неделю в округе выявлено три случая гриппа, из них один случай зарегистрирован среди детского населения до 18 лет. Все случаи гриппа зарегистрированы у лиц, не привитых против гриппа в сезон 2024-2025 годов», — сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора на официальном сайте.
Кроме того, было выявлено 5164 случая заболеваний ОРВИ, причем более 3000 случаев у детского населения. При симптомах острых респираторных заболеваний лучше обратиться к врачу, напоминают санврачи.
Штамм гриппа А (H3N2) можно перепутать с кишечной инфекцией. Он сопровождается расстройством желудка и болями в животе, на второй или третий день начинаются проявления простуды — кашель, насморк, высокая температура. Основные симптомы «свиного» гриппа — головная боль, повышение температуры, кашель, насморк. Также появляются диарея, рвота, боли в животе. Штамм опасен поражением органов дыхания — легких и бронхов.
Ранее руководитель окружного Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко разъясняла, что данные штаммы гриппа мутируют, и сейчас относятся к обычным сезонным заболеваниям. Ослабить их течение помогает прививка.
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