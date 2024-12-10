Суд ужесточил наказание для водителя, по вине которого погиб 19-летний челябинец

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Виновник аварии будет отбывать наказание в колонии-поселении
Виновник аварии будет отбывать наказание в колонии-поселении Фото:

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции ужесточил наказание для водителя, по вине которого в августе 2023 года в ДТП погиб 19-летний парень. Подробности сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокурор в апелляционном представлении не согласился с чрезмерно мягким наказанием для водителя (условное лишение свободы — прим. URA.RU), по вине которого в августе 2023 года погиб 19-летний парень. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, назначил наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Авария произошла в августе 2023 года. 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia двигался по второстепенной дороге по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска с превышением скорости. На пересечении улиц Молодежной и Винницкой на нерегулируемом перекрестке он столкнулся с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП, водитель и пассажиры второй иномарки получили сильные травмы, от которых 19-летний пассажир скончался в больнице. Металлургический районный суд Челябинска 25 августа приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно. Приговор был вынесен по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).

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В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции ужесточил наказание для водителя, по вине которого в августе 2023 года в ДТП погиб 19-летний парень. Подробности сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Прокурор в апелляционном представлении не согласился с чрезмерно мягким наказанием для водителя (условное лишение свободы — прим. URA.RU), по вине которого в августе 2023 года погиб 19-летний парень. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокурора, назначил наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Авария произошла в августе 2023 года. 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia двигался по второстепенной дороге по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска с превышением скорости. На пересечении улиц Молодежной и Винницкой на нерегулируемом перекрестке он столкнулся с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП, водитель и пассажиры второй иномарки получили сильные травмы, от которых 19-летний пассажир скончался в больнице. Металлургический районный суд Челябинска 25 августа приговорил виновника аварии к двум годам лишения свободы условно. Приговор был вынесен по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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