Картаполов раскрыл, как Израиль пользуется положением Сирии

Израиль активно использует сложившуюся в Сирии ситуацию. В условиях отсутствия эффективного противодействия в стране он занял территории, которые не принадлежат ему. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Израиль очень четко пользуется тем, что плохо лежит. Если сегодня в Сирии некому оказать ему противодействие, то они этим воспользовались и заняли то, что не их», — рассказал Картаполов радио «Маяк».
Генерал-полковник призвал международное сообщество обратить внимание на действия Израиля, которые нарушают территориальную целостность страны. По его словам, текущее состояние временного безвластия не способствует защите интересов Сирии.
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