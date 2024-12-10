Картаполов раскрыл, как Израиль пользуется положением Сирии

Картаполов: Израиль пользуется тем, что «плохо лежит»
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Картаполов призвал международное сообщество обратить внимание на действия Израиля
Картаполов призвал международное сообщество обратить внимание на действия Израиля Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Израиль активно использует сложившуюся в Сирии ситуацию. В условиях отсутствия эффективного противодействия в стране он занял территории, которые не принадлежат ему. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Израиль очень четко пользуется тем, что плохо лежит. Если сегодня в Сирии некому оказать ему противодействие, то они этим воспользовались и заняли то, что не их», — рассказал Картаполов радио «Маяк».

Генерал-полковник призвал международное сообщество обратить внимание на действия Израиля, которые нарушают территориальную целостность страны. По его словам, текущее состояние временного безвластия не способствует защите интересов Сирии.

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Израиль активно использует сложившуюся в Сирии ситуацию. В условиях отсутствия эффективного противодействия в стране он занял территории, которые не принадлежат ему. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник Андрей Картаполов. «Израиль очень четко пользуется тем, что плохо лежит. Если сегодня в Сирии некому оказать ему противодействие, то они этим воспользовались и заняли то, что не их», — рассказал Картаполов радио «Маяк». Генерал-полковник призвал международное сообщество обратить внимание на действия Израиля, которые нарушают территориальную целостность страны. По его словам, текущее состояние временного безвластия не способствует защите интересов Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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