Завершение специальной военной операции (СВО) будет возможно после реализации задач, поставленных руководством страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ близка к достижению всех целей СВО.
«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом», — сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что на данный момент диалога или переговоров по завершению СВО не ведется.
Ранее в ходе интервью с изданием «Разведчик» Нарышкин заявил, что ситуация на фронте скалывается далеко не в пользу Киева. По его мнению, Россия находится на завершающем этапе достижения целей, которые были определены в контексте специальной операции по демилитаризации Украины.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В ходе своего выступления он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув, что целью России не является оккупация украинских территорий. В октябре того же года Путин ратифицировал законы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент российские военные силы продолжают свое наступление в рамках указанной операции, осуществляя освобождение населенных пунктов и стремясь достичь заявленных президентом целей.
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