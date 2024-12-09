Школа в ХМАО закрылась на карантин из-за вспышки скрытой пневмонии

Школу №15 в Сургуте закрыли на карантин из-за распространения бессимптомной пневмонии среди учеников. Об этом URA.RU рассказала одна из сотрудниц учебного заведения.
«В пятницу вечером нам объявили, что школа закрывается. Ученики между собой радуются, что не нужно приходить на уроки», — поделилась собеседница.
В администрации города журналисту объяснили, что учебные занятия проводятся по расписанию в дистанционном режиме. «У десяти учащихся обнаружена пневмония, которая проходит без симптомов, поэтому было принято решение закрыть школу на карантин, чтобы избежать распространения заболевания», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО повысилась заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Полностью закрылись 14 общеобразовательных учреждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!