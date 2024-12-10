Скончался второй рабочий, пострадавший при взрыве на заводе под Екатеринбургом

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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, медсестра, лечение, здоровье, рука, пациент, больничная койка, фитнес браслет
Мужчина находился в коме (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской больнице 10 декабря умер второй рабочий, который загорелся во время обезжиривания цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Об этом рассказал осведомленный источник.

«Второй рабочий, пострадавший при взрыве на предприятии в Березовском, скончался в больнице», — передает E1.ru слова собеседника. Как ранее сообщало URA.RU, мужчина находился в коме. Его напарник со 100% ожогами тела умер 9 декабря.

Трагедия произошла в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.

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В екатеринбургской больнице 10 декабря умер второй рабочий, который загорелся во время обезжиривания цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Об этом рассказал осведомленный источник. «Второй рабочий, пострадавший при взрыве на предприятии в Березовском, скончался в больнице», — передает E1.ru слова собеседника. Как ранее сообщало URA.RU, мужчина находился в коме. Его напарник со 100% ожогами тела умер 9 декабря. Трагедия произошла в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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