Скончался второй рабочий, пострадавший при взрыве на заводе под Екатеринбургом

В екатеринбургской больнице 10 декабря умер второй рабочий, который загорелся во время обезжиривания цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Об этом рассказал осведомленный источник.
«Второй рабочий, пострадавший при взрыве на предприятии в Березовском, скончался в больнице», — передает E1.ru слова собеседника. Как ранее сообщало URA.RU, мужчина находился в коме. Его напарник со 100% ожогами тела умер 9 декабря.
Трагедия произошла в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.
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