Скончался второй рабочий, пострадавший при взрыве на заводе под Екатеринбургом

10 декабря 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мужчина находился в коме (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургской больнице 10 декабря умер второй рабочий, который загорелся во время обезжиривания цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Об этом рассказал осведомленный источник. «Второй рабочий, пострадавший при взрыве на предприятии в Березовском, скончался в больнице», — передает E1.ru слова собеседника. Как ранее сообщало URA.RU, мужчина находился в коме. Его напарник со 100% ожогами тела умер 9 декабря. Трагедия произошла в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской больнице 10 декабря умер второй рабочий, который загорелся во время обезжиривания цистерны перед ее окраской на заводе в Березовском. Об этом рассказал осведомленный источник. «Второй рабочий, пострадавший при взрыве на предприятии в Березовском, скончался в больнице», — передает E1.ru слова собеседника. Как ранее сообщало URA.RU, мужчина находился в коме. Его напарник со 100% ожогами тела умер 9 декабря. Трагедия произошла в районе Западной промзоны. В емкости произошел хлопок, после чего одежда рабочих загорелась. Выбравшихся из цистерны потушили коллеги. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой опрашивают очевидцев и руководство организации.