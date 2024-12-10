Жанна Рябуха приехала на Урал в команде Артема Жоги
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Жанне Рябухе — помощнице своего полпреда на Урале Артема Жоги. Об этом сама Рябуха рассказала в «сторис» в личном telegram-аккаунте.
«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в опубликованном Рябухой документе. Награду ей присвоили еще за работу в ДНР.
Рябуха была пресс-секретарем Жоги, когда он возглавлял республиканский Народный совет. Сейчас Рябуха является его помощницей.
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