Путин наградил помощницу полпреда Жоги. Фото

Президент Путин объявил благодарность помощнице полпреда Жоги
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Стратегическая сессия на форуме Города России. Екатеринбург, рябуха жанна
Жанна Рябуха приехала на Урал в команде Артема Жоги Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Жанне Рябухе — помощнице своего полпреда на Урале Артема Жоги. Об этом сама Рябуха рассказала в «сторис» в личном telegram-аккаунте.

«За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в опубликованном Рябухой документе. Награду ей присвоили еще за работу в ДНР.

Рябуха была пресс-секретарем Жоги, когда он возглавлял республиканский Народный совет. Сейчас Рябуха является его помощницей.

Фото:

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Жанне Рябухе — помощнице своего полпреда на Урале Артема Жоги. Об этом сама Рябуха рассказала в «сторис» в личном telegram-аккаунте. «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в опубликованном Рябухой документе. Награду ей присвоили еще за работу в ДНР. Рябуха была пресс-секретарем Жоги, когда он возглавлял республиканский Народный совет. Сейчас Рябуха является его помощницей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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