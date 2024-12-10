Путин наградил помощницу полпреда Жоги. Фото

Президент Путин объявил благодарность помощнице полпреда Жоги

10 декабря 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Жанна Рябуха приехала на Урал в команде Артема Жоги Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Жанне Рябухе — помощнице своего полпреда на Урале Артема Жоги. Об этом сама Рябуха рассказала в «сторис» в личном telegram-аккаунте. «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в опубликованном Рябухой документе. Награду ей присвоили еще за работу в ДНР. Рябуха была пресс-секретарем Жоги, когда он возглавлял республиканский Народный совет. Сейчас Рябуха является его помощницей. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность Жанне Рябухе — помощнице своего полпреда на Урале Артема Жоги. Об этом сама Рябуха рассказала в «сторис» в личном telegram-аккаунте. «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — говорится в опубликованном Рябухой документе. Награду ей присвоили еще за работу в ДНР. Рябуха была пресс-секретарем Жоги, когда он возглавлял республиканский Народный совет. Сейчас Рябуха является его помощницей.