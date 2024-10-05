Полпред Жога привез в Екатеринбург двух консильери. Фото

Артем Жога прибыл в полпредство Путина на Урале с помощницей и пиарщиком

05 октября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Артем Жога прилетел в Екатеринбург в ночь на 4 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога приехал в Екатеринбург с двумя помощниками — Александром Костиным и Жанной Рябухой. Они были замечены на мероприятиях с участием Жоги днем 4 октября. Сорокин в команде Жоги будет отвечать за взаимодействие со СМИ, а Рябуха — помощница, объяснил корреспонденту источник. Рябуха работала с Жогой еще в Донбассе. Судя по ее странице в соцсети «ВКонтакте», она пишет стихи. Последнее произведение «Жанны Григорьевны Синченко» называется «Не любовники, не друзья». Оно опубликовано на сайте «Стихи.ру». «Друг другу не любовники, не друзья, Но нам без друг друга никак нельзя. Мне с тобой как ни с кем легко, Время быстро бежит, как молоко, Тебе нравятся все мои причуды, изъяны, А ты мне приятен даже немного пьяный. Мне нравится смотреть, как «на серьезном» ты куришь, Люблю «выводить», когда брови ты хмуришь, Мы несем друг другу сущую ерунду, Я могу быть с тобой собой, кем хочу, Ты улыбаешься так, что бегут мурашки по коже, Я так рада тебе, рада честно, до дрожи». А карьерный путь Костина, вероятно, связан с проектами администрации президента РФ. «Больше с Жогой никто не приехал», — добавил источник. Ранее Жога, назначенный на пост 2 октября, говорил, что пока не планирует масштабных перестановок в аппарате полпредства. Накануне был его первый рабочий день в Екатеринбурге, Жога, в частности, познакомился с губернаторами и силовиками. Жанна Рябуха и Артем Жога в Донецке Фото: страница Жанны Рябухи в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога приехал в Екатеринбург с двумя помощниками — Александром Костиным и Жанной Рябухой. Они были замечены на мероприятиях с участием Жоги днем 4 октября. Сорокин в команде Жоги будет отвечать за взаимодействие со СМИ, а Рябуха — помощница, объяснил корреспонденту источник. Рябуха работала с Жогой еще в Донбассе. Судя по ее странице в соцсети «ВКонтакте», она пишет стихи. Последнее произведение «Жанны Григорьевны Синченко» называется «Не любовники, не друзья». Оно опубликовано на сайте «Стихи.ру». «Друг другу не любовники, не друзья, Но нам без друг друга никак нельзя. Мне с тобой как ни с кем легко, Время быстро бежит, как молоко, Тебе нравятся все мои причуды, изъяны, А ты мне приятен даже немного пьяный. Мне нравится смотреть, как «на серьезном» ты куришь, Люблю «выводить», когда брови ты хмуришь, Мы несем друг другу сущую ерунду, Я могу быть с тобой собой, кем хочу, Ты улыбаешься так, что бегут мурашки по коже, Я так рада тебе, рада честно, до дрожи». А карьерный путь Костина, вероятно, связан с проектами администрации президента РФ. «Больше с Жогой никто не приехал», — добавил источник. Ранее Жога, назначенный на пост 2 октября, говорил, что пока не планирует масштабных перестановок в аппарате полпредства. Накануне был его первый рабочий день в Екатеринбурге, Жога, в частности, познакомился с губернаторами и силовиками.