Перевозчик подарит жителям Нижневартовска проездные за новогодние игрушки

В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Донтрансавто» объявил о новогоднем конкурсе для жителей. Горожане могут выиграть бесплатные поездки в общественном транспорте, сделав елочные украшения, сообщила URA.RU пресс-служба компании.
«Создайте необычную новогоднюю игрушку в виде транспорта своими руками и получите транспортную карту с бесплатными поездками! Все игрушки мы повесим в украшенных к Новому году автобусах», — рассказали на предприятии.
Игрушки должны быть не больше 10 сантиметров в длину, ширину и высоту. Участвовать в конкурсе могут горожане от 6 до 17 лет включительно, он продлится до 22 декабря. Главному победителю подарят 20 бесплатных поездок, а за второе и третье места — по 15 и 10.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали сделать бесплатным проезд в автобусах для детей бойцов СВО. Тогда инциативу поддержали местные депутаты.
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