Перевозчик подарит жителям Нижневартовска проездные за новогодние игрушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Елочные украшения на конкурс нужно сделать свои руками
Елочные украшения на конкурс нужно сделать свои руками Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Донтрансавто» объявил о новогоднем конкурсе для жителей. Горожане могут выиграть бесплатные поездки в общественном транспорте, сделав елочные украшения, сообщила URA.RU пресс-служба компании.

«Создайте необычную новогоднюю игрушку в виде транспорта своими руками и получите транспортную карту с бесплатными поездками! Все игрушки мы повесим в украшенных к Новому году автобусах», — рассказали на предприятии.

Игрушки должны быть не больше 10 сантиметров в длину, ширину и высоту. Участвовать в конкурсе могут горожане от 6 до 17 лет включительно, он продлится до 22 декабря. Главному победителю подарят 20 бесплатных поездок, а за второе и третье места — по 15 и 10.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали сделать бесплатным проезд в автобусах для детей бойцов СВО. Тогда инциативу поддержали местные депутаты.

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В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Донтрансавто» объявил о новогоднем конкурсе для жителей. Горожане могут выиграть бесплатные поездки в общественном транспорте, сделав елочные украшения, сообщила URA.RU пресс-служба компании. «Создайте необычную новогоднюю игрушку в виде транспорта своими руками и получите транспортную карту с бесплатными поездками! Все игрушки мы повесим в украшенных к Новому году автобусах», — рассказали на предприятии. Игрушки должны быть не больше 10 сантиметров в длину, ширину и высоту. Участвовать в конкурсе могут горожане от 6 до 17 лет включительно, он продлится до 22 декабря. Главному победителю подарят 20 бесплатных поездок, а за второе и третье места — по 15 и 10. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали сделать бесплатным проезд в автобусах для детей бойцов СВО. Тогда инциативу поддержали местные депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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