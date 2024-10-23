23 октября 2024

В Нижневартовске задумали сделать бесплатным проезд в автобусах для детей бойцов СВО

В ХМАО перевозчик согласился сделать бесплатным проезд для детей бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты поддержали инициативу сделать проезд в автобусах бесплатным для детей бойцов СВО
Депутаты поддержали инициативу сделать проезд в автобусах бесплатным для детей бойцов СВО Фото:

Депутаты Нижневартовска (ХМАО) поддержали инициативу прокурора города Александра Еременко организовать бесплатный проезд в автобусах для детей участников СВО. Об этом говорится на странице городской думы в соцсети «Вконтакте».

«В рамках действующего законодательства мы регулярно принимаем дополнительные меры социального обеспечения участников специальной военной операции и их семей. Организация бесплатного проезда для детей наших бойцов позволит им беспрепятственно добираться в школу, спортивные секции или учреждения культуры города», — приводят в публикации слова председателя комитета по соцвопросам думы Павла Ларикова.

Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании 25 октября. Вместе с этим инициативу уже положительно оценил городской перевозчик.

«Домтрансатво» инициативу поддерживает. При положительном решении думы проведет необходимые мероприятия для организации проезда детей участников СВО бесплатно в автобусах», — сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.

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Депутаты Нижневартовска (ХМАО) поддержали инициативу прокурора города Александра Еременко организовать бесплатный проезд в автобусах для детей участников СВО. Об этом говорится на странице городской думы в соцсети «Вконтакте». «В рамках действующего законодательства мы регулярно принимаем дополнительные меры социального обеспечения участников специальной военной операции и их семей. Организация бесплатного проезда для детей наших бойцов позволит им беспрепятственно добираться в школу, спортивные секции или учреждения культуры города», — приводят в публикации слова председателя комитета по соцвопросам думы Павла Ларикова. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании 25 октября. Вместе с этим инициативу уже положительно оценил городской перевозчик. «Домтрансатво» инициативу поддерживает. При положительном решении думы проведет необходимые мероприятия для организации проезда детей участников СВО бесплатно в автобусах», — сообщила URA.RU пресс-служба предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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