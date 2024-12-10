Лукашенко: пусковая установка «Орешника» произведена в Белоруссии

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Белоруссия готова и производить пусковые установки, и сотрудничать разрабатывать для РФ ракеты, заявил лидер республики Александр Лукашенко
Белоруссия готова и производить пусковые установки, и сотрудничать разрабатывать для РФ ракеты, заявил лидер республики Александр Лукашенко Фото:

Вся пусковая установка ракетного комплекса «Орешник», кроме самой ракеты, произведена в Белоруссии. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко.

«„В ‚Орешнике‘ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая.“, — заявил Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он уточнил, что производство было осуществлено на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).

По словам главы Белоруссии, страна готова не только производить пусковые установки, но и сотрудничать с Россией в разработке ракет, если это потребуется. У страны достаточно компетенций для такого производства, отметил Лукашенко.

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Вся пусковая установка ракетного комплекса «Орешник», кроме самой ракеты, произведена в Белоруссии. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко. «„В ‚Орешнике‘ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая.“, — заявил Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он уточнил, что производство было осуществлено на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ). По словам главы Белоруссии, страна готова не только производить пусковые установки, но и сотрудничать с Россией в разработке ракет, если это потребуется. У страны достаточно компетенций для такого производства, отметил Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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