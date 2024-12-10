Лукашенко: пусковая установка «Орешника» произведена в Белоруссии

Вся пусковая установка ракетного комплекса «Орешник», кроме самой ракеты, произведена в Белоруссии. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко.
«„В ‚Орешнике‘ вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая.“, — заявил Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он уточнил, что производство было осуществлено на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ).
По словам главы Белоруссии, страна готова не только производить пусковые установки, но и сотрудничать с Россией в разработке ракет, если это потребуется. У страны достаточно компетенций для такого производства, отметил Лукашенко.
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