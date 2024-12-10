В Томской области беременным студенткам будут платить 100 тысяч рублей

Сто тысяч рублей получат беременные студентки Томской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре РИА «Томск» заявила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.
«С 1 января 2025 года при постановке на учет по беременности студентам будет выплачиваться 100 тыс. рублей», — пояснила Грузных. Право на выплату получат студенты очного отделения.
На новые меры поддержки и стимуляции рождаемости Томской области выделено более 238 млн рублей из федерального бюджета. По словам вице-губернатора, Томск претендует на молодежную столицу России и поэтому в первую очередь ориентируется на помощь студенческим семьям.
Молодые студенческие семьи поддерживают и в других регионах. Так, в Красноярском крае 100 тыс. рублей получают женщины, родившие в возрасте до 23 лет. В Пермском крае 134 тысячи платят мамам-студенткам вуза или колледжа. В Карелии 100 тысяч получают студентки, которые родили в возрасте до 25 лет. А в Челябинской области молодые родители до 23 лет получают 1 млн рублей за первенца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.